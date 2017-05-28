Звягинцев получил приз жюри Каннского кинофестиваля

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри за фильм "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале, сообщается в официальном микроблоге фестиваля в Twitter.

В первый день фестиваля фильм показали журналистам, его встретили овацией. Кроме того, фильм стал лидером рейтинга кинокритиков в пятый день Каннского фестиваля.

Кино рассказывает о семейной паре, которая переживает развод. Супруги заняты своими личными проблемами и не замечают 12-летнего сына. В картине снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева. В российский прокат кино выйдет 1 июня. Фильму присвоен прокатный рейтинг 18+.

Это пятая картина Андрея Звягинцева. За фильм "Левиафан" (2014) режиссер получил приз за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотой глобус" за "Лучший фильм на иностранном языке" и номинацию на премию "Оскар".