Два диска Теодора Курентзиса претендуют на награды BBC Magazine

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Премия BBC Music Magazine Awards 2017 объявила номинантов. Среди претендентов две работы российских музыкантов – запись оперы "Дон Жуан" и диск с произведениями Стравинского и Чайковского, осуществленные Пермским театром оперы и балета и оркестром musicAeterna. Об этом сообщает официальный сайт премии.

Диски дирижера Теодора Курентзиса фигурируют в категориях "Лучшая концертная запись" и "Лучшая запись оперы". Помимо пермской команды среди соискателей наград – Василий Петренко и его диск с тремя симфониями Чайковского.

Всего в голосовании принимает участие 21 диск, выпущенный в 2016 году и получивший высший бал экспертов – пять звезд. Фаворитов выбирают интернет-пользователи путем авторизованного голосования. Процедура завершится 24 февраля. Имена победителей огласят на торжественной церемонии в лондонском Kings Place 19 апреля.