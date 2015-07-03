Фото: pets.gazeta.ru

Москвичи забрали из приюта родившегося в машине щенка. Энджи и ее собратьев нашли и передали в приют, откуда собаку забрали в семью, сообщает "Pets Газета.Ру".

В приюте собака сразу показала все свое обаяние и характер. Она оказалась озорной, смелой, обаятельной и любопытной, поэтому сразу завоевала любовь и уважение не только у волонтеров, но и у других питомцев приюта. Довольно скоро Энджи забрали домой.

"Столько позитива мы даже от своих детей давно не видели. С младшей дочерью они очень похожи по темпераменту – целый день бегают по саду. Иногда дочка жалуется, что Энджи ее обижает, кусается. Но это быстро забывается", – рассказала новая хозяйка щенка Ирина.

Энджи растет не по дням, а по часам и обещает быть большой красивой собакой, о которой и мечтала ее новая семья. "Энджи нас очень объединяет, и у нас теперь вместе с ней пятеро детей. Мы ходим гулять в лес всей семьей, и так приятно осознавать, что сбылась наша мечта иметь собаку", – поделилась Ирина.

Узнать, какие еще питомцы приюта ждут своих хозяев, можно здесь.

Ранее сообщалось, что москвичка Ирэн Беленькая построила в Химках приют для бездомных породистых собак. Для этого ей пришлось продать трехкомнатную квартиру в Москве.

Ирэн Беленькая начала заниматься бездомными собаками в 2007 году. Столкнувшись с тем, что на улицах можно встретить много породистых псов, лишенных хозяев, она стала забирать их домой. Когда у нее набралось 18 собак, женщина поняла, что нужно решать эту проблему по-другому.

Она продала трехкомнатную квартиру в Москве и купила большой дом в Химках, где и организовала приют для собак. Сначала там было около 150 собак, теперь их 220.