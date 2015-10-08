В Мосгордуме предложили рассылать приглашения на прививки по SMS

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Зампредседателя комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева предложила рассылать москвичам приглашения на вакцинацию от гриппа и ОРВИ с помощью SMS, сообщает Агентство "Москва".

"У нас все учреждения подключены к системе ЕМИАС. Когда пациенты записываются, то там есть услуга "напоминание". Если пациент оставляет свой телефон для связи, то ему приходит напоминание, что у вас запись к врачу. И, конечно, можно было бы через эту услугу такую же SMS направить тем, кто зарегистрирован в этой системе, о том, что сейчас у нас активно проходит профилактика гриппа и ОРВИ", – сказала она.

Депутат добавила, что этот вопрос необходимо проработать с представителями профильных департаментов столицы. "Сейчас мы, наверно, уже не успеем это сделать. А вот на следующую (прививочную) кампанию мы должны будем подготовиться и уже заранее с таким предложением выйти к коллегам", – отметила Картавцева.

Добавим, что за последнюю неделю сентября в столице зафиксировали около 50 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на три процента.

Суммарный показатель составил 253 человека на 100 тысяч населения города. Это ниже эпидемиологического порога на 35,2 процента. Большинство заболевших – дети. На их долю пришлось около 34,5 тысячи случаев заболевания.