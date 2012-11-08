Приватизация квартиры: плюсы и минусы

Фото: ИТАР-ТАСС

До 1 марта 2013 года россияне могут приватизировать свои квартиры. Превратиться в собственника сегодня довольно просто, причем существует несколько вариантов приватизации.

Приватизация в службе "одного окна"

При выборе этого варианта от заявителя потребуется собрать минимальный пакет документов. Все совершеннолетние и несовершеннолетние члены семьи старше 14 лет должны обратиться с заявлением, приложив к нему копии паспортов и свидетельств о рождении в службы "одного окна" в окружных управлениях Департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы или в районных управах по месту жительства. При подаче заявления будет необходимо предъявить подлинники документов.

Жители районов, где созданы многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, должны обращаться по вопросам приватизации в данные центры.

Формированием остального пакета документов, необходимых для приобретения квартиры в собственность, займутся указанные государственные организации.

По закону процедура приватизации должна быть проведена в течение 60 дней. Задержки могут быть лишь в том случае, если при сборе документов приходится взаимодействовать с другими регионами России, откуда переехал заявитель.

Самостоятельная приватизация

Граждане, которые решили заниматься приватизацией самостоятельно, должны собрать пакет документов, включающий в себя кадастровый паспорт, экспликацию, подлинники ордера (распоряжения о предоставлении жилого помещения), договора социально найма, расширенную выписку из домовой книги, а также ксерокопии документов, удостоверяющих личность.

Те, кому некогда заниматься приватизацией самостоятельно, могут перепоручить это другому лицу. Для этого необходимо составить доверенность, обязательно заверенную нотариально, а пакет документов дополнить ксерокопией паспорта доверенного лица.

Плюсы и минусы приватизации

Приватизированную квартиру можно завещать, дарить, продавать, закладывать. Также лишь находящиеся в собственности квартиры можно передавать по наследству.

Но вместе с приватизацией жильцы получают не только квартиру, но и лишние расходы. Человек становится собственником невыделяемой доли общего имущества многоквартирного дома – лифтов, мусоропроводов, стен дома, его крыши, подвалов, лестничных пролетов, межэтажных перекрытий. И расходы на их ремонт и содержание ложатся на плечи собственника.

Кроме того, владельцы недвижимости должны платить налог, который рассчитывается из рыночной стоимости квартиры.

В любой момент приватизацию можно отменить. Для этого необходимо обратиться в службу "одного окна" Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в административных округах. Государство не принимает обратно квартиры, в которых была выполнена незаконная перепланировка. Деприватизировав квартиру, повторно получить жилище в собственность будет нельзя.

Собираясь приватизировать квартиру, надо помнить, что передаче в собственность не подлежат находящиеся в аварийном состоянии квартиры или расположенные в общежитиях.

Подготовлено на основе информации из открытых источников.