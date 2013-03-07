Вопросы замглавы департамента горимущества Александру Прохорову

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Департамент городского имущества был создан в феврале этого года путем слияния департаментов земельных ресурсов и имущества. В его ведении находятся все вопросы, связанные с имуществом города: продажей, арендой, приватизацией и так далее и все земельные вопросы. M24 решил спросить у первого заместителя главы ведомства о том, зачем нужно приватизировать землю под и вокруг многоквартирных домов? Вырастут ли в таком случае налоговые выплаты? Поможет ли это защитить двор от парковки чужих автомобилей, а также от точечной застройки или строительства каких-либо зданий, которые не нужны жильцам этого дома? Что будет с земельными участками в Новой Москве, которые попадут в зону строительства дорог и каких-либо других объектов?

Ваши вопросу заместителю руководителя департамента городского имущества Александру Прохорову мы собираем в течение недели

Михаил Казарцев: Уважаемый Александр Владимирович! В районе Ясенево на публичные слушания вынесены проекты межевания кварталов. В связи с этим у жителей появляются вопросы, на которые мы пока не можем получить ответы. 1. Проекты межевания выполняется по техническому заданию. Вопрос: по какому? Где с ним можно ознакомиться, чтобы понять, какая задача ставилась перед разработчиками. 2. Жилой район Ясенево был застроен по проекту детальной планировки и всем зданиям — жилым домам, школам, детским садам, поликлиникам, магазинам и прочим сооружениям были отведены земельные участки определённой формы и размера. Все участки разграничены, об этом имеются документы. С какой целью проводить межевание и определять эти границы заново?

Дунаев Юрий: Новослободская ул., д. 14/19, стр. 8 В нашем доме все подвальные помещения сданы в аренду коммерческим организациям. В результате нет физической возможности для нормального обслуживания общедомовых коммуникаций (теплосеть, водопровод, канализация, электросети и пр.). Мы лишены возможности перевести дом на индивидуальное отопление и отключиться от внешней теплосети. Одна из организаций занимается мелкооптовой продажей цветов. При этом большая часть помещений переоборудована в холодильную камеру. В результате перекрытие первого этажа промерзает, там образуется конденсат, что приводит к гниению и разрушению деревянного перекрытия. Вопрос 1: "Как выселить нежелательных арендаторов и занять помещение для реализации общедомовых функций при условии, что в доме нет ТСЖ?" Вопрос 2: "В случае образования ТСЖ каков порядок переоформления договоров аренды помещений подвала на вновь образованное юридическое лицо вместо Москомимущества?" 3. Какова будет стоимость аренды земельного участка под домом для жителей дома? Площадь земельного участка под домом 500 кв. м. , адрес - Новослободская ул., д. 14/19, стр. 8 (Тверской район ЦАО г. Москвы). Какую часть территории, прилегающей к дому, можно дополнительно арендовать по льготной ставке? Можно ли арендовать земельный участок под домом, если в доме пока не организовано ТСЖ?

Юрий Иванов: Здравствуйте, Александр Владимирович! Подскажите, как лучше приватизировать землю под домом - по "подошве" или вместе с дворовой территорией?

Анна Ерохина: Здравствуйте! Когда многодетным семьям Москвы начнут выдавать земельные участки? Ждем уже не первый год...

Маргарита Приорова: Недавно правительство Москвы заявило, что у дачников на новых территориях не будут изымать земли под строительство дорог и тд. Дадут ли нам какие-то гарантии? Если все же такие случаи начнут происходить, будет ли четкий механизм расчета компенсаций?

Светлана: Недавно купили участок земли на территории Троицкого АО, где можно уточнить не планируется ли на этой территории крупное строительство (в частности, трассы)?

Максим: Как узнать - приватизирована ли земля под моим многоквартирным домом?

Мария Антонова: Около 2-х лет налоговая служба не присылает письма с квитанциями по оплате ряда московских квартир, а также по оплате земельного и имущественного налога частным владельцам домов в посёлках ближнего Подмосковья. А которым всё-таки пришли наконец письма с квитанциями, приходится самим ехать в налоговые органы, потому что в квитанциях значатся астрономические суммы налогов (хотя никаких изменений во владении имуществом не происходило). Куда можно обращаться в такой ситуации?

Павел Шелковников: Планирует ли новый департамент совместные проекты с департаментом культурного наследия? В частности, защищать от разрушения исторический облик старой Москвы, здания-памятники архитектуры и истории, также сам город от сплошного укатывания его в асфальт.

Ольга Харитонова: В своё время неоднократно говорилось о выводе из центра Москвы на окраины, или хотя бы сокращения в нём бизнес-центров и вообще всяких офисов, особенно тех, которые располагаются в квартирах жилых домов. Что-то незаметно, а скорее наоборот прибавляется их количество офисных зданий, особенно за счёт слома старых малоэтажных зданий и строительства на их месте огромных многоэтажных зданий с рекламой об аренде офисов. Также застраиваются маленькие зелёные скверики, которых не видно на карте огромной Москвы, но в реальности они играли бы довольно большую роль в так называемых "зелёных лёгких" столицы. Например, на Серпуховской улице на месте маленькой хлебопекарной фабрички построено два огромных стеклянных здания под офисы, которые захватили и зелёные газоны и портят исторический облик Серпуховской площади. Если будет приватизироваться московская земля, то не получится ли, что именно эти "бизнес-короли" приватизируют и застроят её так, как им выгодно?

Ульяна Досталева: Кто может приватизировать землю под многоквартирным домом - ТСЖ, УК, сами жильцы? Может ли управляющая компания приватизировать землю без согласия с жильцами? Как будет происходить раздел приватизированной земли?

Марта Иосифовна: Александр Владимирович, помогите разобраться. Собственники жилья в нашем доме планируют подавать документы на приватизацию придомовой территории. Какие преимущества мы получим в результате? Опасаюсь, что лишь лишние налоги.

Алексей Пахомов: Здравствуйте! Я - предприниматель. Знаю, что в Москве некоторые объекты городского имущества, имеющие статусы памятников архитектуры, можно арендовать на льготных условиях. Куда я могу обратиться, чтобы узнать о том, какие здания доступны для аренды?

Григорий: Какой земельный участок по закону может быть приватизирован жильцами дома? Что делать, если, например, в центе города или между стоящими рядом зданиями просто нет такого количества земли? Что делать, если на придомовой территории уже запланирована какая-то стройка?

Павел Гильберштейн: Очень сложно убедить соседей приватизировать землю, потому что никто толком не понимает, зачем это и все боятся, что процесс займет много времени и сил. Ваше ведомство не планирует проводить какие-то акции по популяризации этого процесса?

Андрей: Александр Владимирович, планируется ли приватизация таких важных предприятий как ГУП "Мосгортранс" и ГУП "Московский метрополитен"? Если да, то когда?

Илья Мудров: После приватизации придомовой территории, изменятся ли обязанности управляющих компаний: кто будет убирать двор, проводить работы по благоустройству, ремонтировать детские площадки, кто будет освещать двор - придется ли за все это платить жильцам дома или этим по-прежнему будет заниматься управа?

Виктор: Как распределяется приватизированная придомовая земля между владельцами? и насколько изменится в таком случае порядок продажи или покупки квартиры?

Кристина Б.: Здравствуйте! Попали в странную ситуацию. Не были ни на каких собраниях жильцов, при этом в какой-то момент две управляющие компании (старая и новая) стали публично обмениваться разными порочащими письмами - клали в ящики почтовые, развешивали на стенах и т.п. При этом каждая утверждает, что именно они занимаются домом. Как в этой ситуации узнать, какая у нас компания, с какого числа и каким образом передана документация от старой компании по оплате, если они находятся в состоянии войны (вплоть до вызова милиции)?

Александр: Какие премущества даёт приватизация земли под многоквартирным домом? Могут ли жильцы после неё сами определять, что должно происходить на территории? К примеру, могут ли они перенести детские площадки, расширить место для парковки, сделать какие-то свои строения, установить шлакбаум от "чужих" автомобилей? Под действие каких нормативных документов попадают жильцы после приватизации? Какие затраты несут жители при приватизации?