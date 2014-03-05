Подмосковье приватизирует две усадьбы на территории Новой Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковье приватизирует два усадебных комплекса, расположенных в Новой Москве, в 2014 году, информирует пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

Речь идет об усадьбе "Крекшино", площадь главного дома которой составляет 317 кв. метров, в поселении Марушкинское и об усадьбе "Бергов", состоящей из трех объектов 1904 года постройки, в поселке Первомайский.

Стартовая стоимость обоих объектов прогнозируется в пределах 10 миллионов рублей (Крекшино – 2 миллиона рублей, Бергов – 7-8 млн рублей).

"Условия приватизации в отношении данных усадеб будут устанавливаться отдельными законами Московской области. Что касается земельных участков усадеб, после торгов победители открытых аукционов должны будут заключить по ним договоры аренды с Департаментом городского имущества города Москвы", - уточнил замминистра имущественных отношений Подмосковья Вячеслав Имангулов.

Напомним, в ноябре прошлого года власти Московской области объявили первый открытый конкурс на льготную аренду усадеб.

В рамках проекта "Усадьбы Подмосковья" была проведена инвентаризация объектов культурного наследия региона. В результате выявлено порядка 300 усадеб, 25 из которых являются бесхозными и требуют срочной реставрации.