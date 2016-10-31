Особо охраняемые территории Подмосковья поставят на кадастровый учет

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Все особо охраняемые природные территории (ООПТ) Подмосковья переведут на кадастровый учет в 2017 году, сообщает Агентство "Москва".

По словам замминистра экологии и природопользования Московской области Александры Кудзаговой, всего в области 233 особо охраняемых природных территорий регионального значения.

На данный момент эту процедуру прошли 130 территорий. "Мы приближаемся к 60 процентам по выполнению плана", – сказала Кудзагова в ходе круглого стола, посвященного правовым проблемам использования и охраны земель особо охраняемых территорий и объектов.

Замминистра отметила, что данная работа поможет сохранить природные территории региона.

В июне Госдума приняла закон о создании "зеленых поясов" вокруг городов. Он вступит в силу с 1 января 2016 года. Документ запрещает размещать в лесопарковых "зеленых поясах" опасные отходы, склады минеральных удобрений, опасные производства, а также вести капитальное строительство.

Некоммерческие организации, органы местного самоуправления, госорганы субъектов России могут обратиться с ходатайством о создании лесопарковой зоны в общественные палаты регионов или в Общественную палату РФ, которые не позднее чем через 30 дней проведут общественные слушания и передадут ходатайство главе региона или в правительство РФ.