Центробанк отозвал лицензию у двух столичных банков

Фото: ИТАР-ТАСС

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Природа". Лицензия отозвана с 31 января "в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России", сообщили в пресс-службе Центробанка.

Отмечается, что банк "Природа" не создавал резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, представляемой в Банк России. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций на 20 миллиардов рублей.

В соответствии с приказом Банка России, в банке "Природа" назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк "Природа" был зарегистрирован в 2002 году. По данным РИА Новости, банк не является участником системы страхования вкладов и входит в восьмую сотню банков по размеру активов, которые составляли 950 миллионов рублей на 1 января 2014 года.

Ранее стало известно, что Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Мой банк". По сообщению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выплаты клиентам кредитной организации должны начаться не позднее 14 февраля.

Напомним, что если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то его функции в этой части принимает на себя государственная организация - Агентство по страхованию вкладов. Оно выплачивает вкладчикам деньги через банк-агент, выбранный на основе конкурса из числа аккредитованных при АСВ банков. Выплаты производятся от имени Агентства и за его счет в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками. После этого АСВ занимает место вкладчика в очереди кредиторов и само "выясняет отношения" с банком по поводу возврата задолженности.

Агентство по страхованию вкладов гарантирует возврат суммы до 700 тысяч рублей с учетом процентов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии. Через 7 дней после отзыва лицензии АСВ публикует в СМИ список мест, куда можно обратиться с заявлением о получении возмещения. Также сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.

До 26 ноября будут отобраны банки-агенты, которые не позднее 4 декабря начнут выплачивать деньги вкладчикам "Мастер-банка" и "Ураллиги". Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который в среднем составляет 2 года.

Вкладчики получат 100% суммы всех депозитов в банке, но не больше 700 тысяч рублей. Если вклады клиента превышали эту цифру, то эта сумма будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Страховки будут выдаваться наличными или на счет, указанный вкладчиком.

Всю информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ 8-800-200-08-05.