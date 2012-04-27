Заброшенные территории превратят в парки шаговой доступности

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Городское правительство планирует создать 215 скверов и парков на месте лесополос, пустырей и заброшенных территорий, сообщает газета "Вечерняя Москва".

Это решение стало следствием итогов проекта "Народный парк", в ходе которого в Москве проводился поиск участков земли, подходящих для создания парков шаговой доступности. Власти обратились к горожанам с просьбой присылать информацию о таких местах. Чаще всего от граждан приходили заявки на обустройство заброшенных пустырей.

В данный момент все поступившие от москвичей предложения переданы в Мосархитектуру.