"Москва онлайн" покажет концерт и фильм о жизни дельфинов

8 июня Культурный центр ЗИЛ приглашает москвичей отпраздновать Всемирный день океанов. Посетителей ждет концерт "Музыка океана", на котором история дельфинов будет рассказана языком классической и современной музыки. Ее исполнят Елизавета Боенич (флейта) и Ирина Казанская (фортепиано). Песню "Свободным я был рожден" споет певица и фридайвер Татьяна Белей. Также посетители увидят захватывающие видеоматериалы и услышат рассказ о жизни китообразных.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 8 июня в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.