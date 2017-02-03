Статус Жуковского может обсудить Международная ассоциация воздушного транспорта

Фото: ТАСС/Эмин Джафаров

Статус аэропорта Жуковский может стать предметом обсуждения в рамках специальной комиссии при Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиатранспортной отрасли.

Принадлежность аэропорта Жуковский к Раменскому, то есть к Московской области, а не к Москве, уже неоднократно вызывала споры с Таджикистаном и Израилем.

В Израиле настаивают, что Жуковский является частью московского авиационного узла, подчеркивая при этом, что на полеты по маршруту Москва – Тель-Авив все квоты уже распределены между другими столичными аэропортами. Чтобы доказать правомерность своих претензий, израильская сторона рассчитывает организовать комиссию по этому вопросу на уровне Международной ассоциации воздушного транспорта.

Информацию о планах Израиля по созданию комиссии также подтвердила глава департамента Министерства туризма Израиля в РФ и странах СНГ Ксения Кобякова.

Первый заместитель генерального директора аэропорта Жуковский Евгений Солодилин в свою очередь отметил, что не располагает такими сведениями. Аналогичное заявление сделал региональный директор IATA в России и странах СНГ Дмитрий Шамраев. По его словам, вопрос о географической принадлежности аэропортов может решаться только авиавластями каждой конкретной страны.