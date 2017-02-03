Форма поиска по сайту

03 февраля 2017, 13:29

Транспорт

Статус Жуковского может обсудить Международная ассоциация воздушного транспорта

Фото: ТАСС/Эмин Джафаров

Статус аэропорта Жуковский может стать предметом обсуждения в рамках специальной комиссии при Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиатранспортной отрасли.

Принадлежность аэропорта Жуковский к Раменскому, то есть к Московской области, а не к Москве, уже неоднократно вызывала споры с Таджикистаном и Израилем.

В Израиле настаивают, что Жуковский является частью московского авиационного узла, подчеркивая при этом, что на полеты по маршруту Москва – Тель-Авив все квоты уже распределены между другими столичными аэропортами. Чтобы доказать правомерность своих претензий, израильская сторона рассчитывает организовать комиссию по этому вопросу на уровне Международной ассоциации воздушного транспорта.

Информацию о планах Израиля по созданию комиссии также подтвердила глава департамента Министерства туризма Израиля в РФ и странах СНГ Ксения Кобякова.

Первый заместитель генерального директора аэропорта Жуковский Евгений Солодилин в свою очередь отметил, что не располагает такими сведениями. Аналогичное заявление сделал региональный директор IATA в России и странах СНГ Дмитрий Шамраев. По его словам, вопрос о географической принадлежности аэропортов может решаться только авиавластями каждой конкретной страны.

Ранее Израиль не подтвердил подмосковному аэропорту Жуковский полеты в Тель-Авив. Рейсы планировала выполнять компания "Уральские авиалинии", причем билеты уже продаются, но Израиль не согласовал полеты, сославшись на превышение квоты межправительственного соглашения – 35 частот на Москву в неделю.

В ноябре 2016 года аналогичный спор возник с участием властей Таджикистана. Как заявили в Таджикистане, этот подмосковный аэропорт относится к московскому авиационному узлу, а, следовательно, дополнительное рейсы в одностороннем порядке увеличат присутствие российских авиакомпаний на линии. Российская сторона настаивала на том, что "Жуковский" относится к Раменскому, а отказ принять российского перевозчика назвала прямым нарушением межправительственного соглашения о воздушном сообщении.

Позже Россия и Таджикистан договорились о снятии запретов на полеты, но рейсы из Жуковского производятся на паритетной основе – ранее "Уральские авиалинии" в неделю совершали два рейса в Душанбе и в Худжанд, а теперь полеты совершаются в равных количествах авиакомпаниями "Таджик Эйр" и "Уральскими Авиалиниями".

приостановка полетов авиасообщение аэропорт Жуковский жизнь в мире авиа и аэропорты Израиль

