Принцесса Диана станет героиней сериала

Фото: ТАСС/Олег Власов

Документальный сериал о британской принцессе Диане выйдет на телеканале ABC в августе, сообщает Variety.

Как сообщают авторы, ими движет желание исследовать наследие принцессы и познакомить с ней новое поколение. Названия у будущего проекта пока нет. Продолжительность сериала составит четыре часа.

Съемками занимаются телесеть ABC и журнал People. Как отметили в ABC, People, активно освещавший жизнь Дианы, – идеальный партнер для создания такого сериала. Принцесса появлялась на обложке этого издания почти 60 раз.