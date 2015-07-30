В мессенджере Firechat появилась функция отправки личных сообщений

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Мессенджер Firechat, созданный для общения без интернета и сотовых сетей, запустил функцию передачи личных сообщений. Раньше сервис позволял создавать только групповые чаты.

Технология мессенджера позволяет создавать специальные сети с помощью Wi-Fi и Bluetooth-подключений, в пределах которых пользователи могут общаться.

Чтобы сообщение дошло до адресата, мессенджер передает его на ближайшие устройства, и оно передается по созданной Firechat-сети.

Мессенджер был запущен в марте 2014 года, один из его создателей - выпускник механико-математического факультета МГУ Станислав Шалунов.

Широкое распространение Firechat получил осенью 2014 года, когда его стали использовать участники протестов в Гонконге. Также приложение стало одним из средств общения во время фестиваля в Индии в ноябре 2014 года и в ходе митинга в Париже в январе 2015 года.