"Звуки Му" и "Левиафан": любимые альбомы, фильмы и приложения Ильи Лагутенко

Накануне презентационных концертов 25 и 26 апреля в московском клубе Yota Space, лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, известный не только как автор всеобъемлющего термина "маниак", но и неутомимый меломан, обнародовал свой личный топ приложений, музыки и фильмов и прокомментировал их. Начиная свою меломанскую карьеру в портовом Владивостоке, Илья, как правило не был обделен музыкальной информацией, тем сложнее ему было сейчас, когда этой информации - безбрежный океан. Тем не менее, он собрался и сделал это!



АЛЬБОМЫ

Matthew Mole – The Home We Built

"Мы пригласили этого молодого парня выступать во Владивосток, потому что когда были в ЮАР, его песни совпали с приподнятым настроением, которое дарит эта страна. И он прилетел. Пока добирался на перекладных из ЮАР, этот альбом стал номером один в чартах! Всегда чертовски приятно стать частью музыкального открытия".

Ego Wrappin' – On the Rocks!

"Я давний любитель группы. Лет уже десять. Пока был в Японии, был наслышан об их живых выступлениях, но ни разу не попал. Пришлось приложить силы к их визиту в Россию. Я аж прослезился от искренности артистизма и профессионализма, когда увидел их впервые".

"Айфо" – "Карнеги"

"Одна из моих любимых действительно новых и молодых российских групп. Как здорово, что они появляются. Жаль, что иногда они быстро становятся историей, но зато можно переслушивать и переслушивать…"

"Звуки Му" – "Звуки Му"

"Классика русского рок-н-ролла, которым я его и всегда хотел видеть и слышать. Смело, откровенно и на века".

"Наутилус Помпилиус" - "Князь Тишины"

"Один из поворотных альбомов всей русской рок-волны. Тот редкий случай, когда концептуальная пластинка становится любима миллионами простых слушателей, вся страна знает наизусть, поет и никогда уже не забудет".

Sex Pistols – Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols

"Апофигей вселенского панка".

Motörhead - The Best of Motörhead

"Одна наша знакомая итальянская женщина работает в домашней пиццерии, подарила кроликов моим детям и вдруг говорит: “Ох, вчера была бурная ночь - с моими друзьями придумывали гитарный рифф к новой песне”. Я был готов услышать, что имя ее друга – Зуккеро, Аль Бано или Кутуньо, но он оказался Лемми Килмистер. Я уверен что нас ждет еще не один замечательный best of…"

Depeche Mode - Delta Machine

"Depeche Mode – группа, которой никогда не будет мало человеку выросшему в 80-90-х. Это один из саундтреков и моей жизни тоже. И последний альбом – не исключение. Он как всегда хорош".

No Brain – Super High Tension

"Герои корейского панк-рока. Культовая группа вот уже 15 лет. И мои хорошие друзья. Среди музыкантов их не так много, кстати. Благодаря им я открыл для себя многообразие корейского напитка соджу".

The Ghosts - The End

"Группа заслуживающая быть всенародно любимой в России. Они каким-то чудным образом знают эту формулу российской душевной музыки".

Benji Hughes - A love extreme

"Это Леонард Коэн и Том Вэйтс наших дней. Удивительно плодотворный автор и единственный в своем роде артист. Любимец американской музыкальной прессы, все мечтаю о дне его российского дебюта".

Ana Tijoux - Kaos

"Рэпперша из Чили. Красивая, сильная, со своим суровым взглядом на мир и бесподобной музыкой. Я открыл ее в одном из техасских клубов несколько лет назад. С тех пор Ана стала номинантом на премию Грэмми, а ее песня звучит в сериале Breaking Bad. Я много раз говорил ей, что в России ее полюбят, но она считает, что настоящий ее поклонник должен понимать испанский – она очень внимательно относится к тому, чтобы ее тексты были понятны".

CandyShop – Candy Man

"Самая милая шанхайская группа. Просто если хотите понять, чем дышат и о чем поют молодые китайцы".

LudiSTELO – Flashpoint

"Жанр космического электро-пост-рокапопса набирает в Азии популярность. Эта группа в авангарде переосмысления технологий и жанров".

Топ фильмов Ильи Лагутенко:

"Левиафан";

"Отель "Гранд Будапешт";

"Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники";

"Криминальное Чтиво";

"Бегущий по лезвию (Blade Runner)";

"Золотое Путешествие Синдбада";

"Аватар";

"На север через северо-запад";

"Район №9";

"Лабиринт";

"Престиж";

"Джанго Освобожденный";

картины Стэнли Кубрика.

