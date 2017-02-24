Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля 2017, 14:53

Политика

Обаму хотят выдвинуть в президенты Франции – СМИ

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Французские активисты, почитающие экс-президента США Барака Обаму, хотят добиться выдвижения его кандидатуры на пост президента Франции, сообщает ABC News.

В Париже появились плакаты Obama17 в поддержку его кандидатуры, которые призывают граждан посетить сайт и подписать петицию, которая "убедила бы Обаму" принять участие в выборах.

Однако, как пишет издание, есть существенное препятствие, которое может помешать активистам, – президентом Франции может стать только француз, кем Обама не является.

президент Барак Обама Франция жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика