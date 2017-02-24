Обаму хотят выдвинуть в президенты Франции – СМИ

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Французские активисты, почитающие экс-президента США Барака Обаму, хотят добиться выдвижения его кандидатуры на пост президента Франции, сообщает ABC News.

В Париже появились плакаты Obama17 в поддержку его кандидатуры, которые призывают граждан посетить сайт и подписать петицию, которая "убедила бы Обаму" принять участие в выборах.

Однако, как пишет издание, есть существенное препятствие, которое может помешать активистам, – президентом Франции может стать только француз, кем Обама не является.