Исполняющим обязаности президента Украины стал Александр Турчинов

Фото: ИТАР-ТАСС

Верховная Рада возложила обязанности президента Украины на председателя парламента страны Александра Турчинова. За принятие такого решения проголосовали 285 депутатов.

Как пояснил "ИТАР-ТАСС" заместитель председателя Рады Руслан Кошулинский, это постановление необходимо, "поскольку некому подписывать те постановления, которые мы сами принимаем".

Также Рада освободила Леонида Кожару от исполнения обязанностей главы МИД Украины и поддержала отставку и.о. главы министерства образования и науки Дмитрия Табачника.

Кроме того, парламент Украины отменил закон о расширении использования языков нацменьшинств, в том числе русского. Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, выступая в парламенте, заверил русскоязычное население, что их права защищаются конституцией. Новый закон об основах государственной языковой политики депутаты обещали разработать в ближайшее время.

Ожидается, что до конца дня может быть назван новый премьер-министр страны. "Кандидатуры на должность вам известны. Это Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Петр Порошенко", - отметил депутат Николай Томенко.

Напомним, что ранее лидер "Батькивщины" Александр Турчинов был назначен новым председателем Верховной Рады. Также 22 февраля парламент страны проголосовал за отставку Виктора Януковича и назначил выборы президента на 25 мая.

В свою очередь Янукович выступил с видеообращением, в котором назвал последние решения Рады незаконными и отказался им подчиниться. Президент отметил, что планирует турне, чтобы встретиться со своими сторонниками в регионах.

Кризис на Украине начался в конце ноября 2013 года, после того как правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции.

С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходили массовые митинги. Очередное обострение ситуации в центре Киева началось 18 февраля. За первый день столкновений погибли 25 человек, неизвестные подожгли Дом Профсоюзов. 19 февраля обстановка накалилась - на Украине началась контртеррористическая операция.

По данным Минздрава Украины, за время противостояния погибли 82 человека, за медпомощью обратились 645 человек, треть из них – сотрудники милиции.

В настоящее время обстановка в центре Киева спокойная. Исполняющий обязанности главы МВД Арсен Аваков заявил об освобождении ранее задержанных 64 участников акций протеста. Он также сообщил о начале служебных расследований в отношении сотрудников министерства и областных УВД по поводу их действий в последнее время.