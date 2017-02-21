Президент Азербайджана Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/XPB
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на должность первого вице-президента свою супругу Мехрибан Алиеву, сообщает ТАСС.
Должность первого вице-президента и двух вице-президентов Азербайджана введена в результате изменений в конституции страны. Изменения приняты по результатам референдума, состоявшегося в Азербайджане 26 сентября 2016 года. В поддержку введения института вице-президентства тогда проголосовало свыше 89 процентов респондентов.
Срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, а главой государства теперь может стать человек моложе 35 лет. В случае неспособности президента выполнять свои полномочия его полномочия переходят к первому вице-президенту.
До своего назначения вице-президентом она возглавляла Фонд Гейдара Алиева и Фонд культуры Азербайджана. В 2005-м, 2010-м и 2015-м годах побеждала на выборах в парламент страны от правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан").
С 2004 года является членом Политического совета партии, с 2013-го – заместителем председателя. Пост председателя правящей партии после смерти своего отца Гейдара Алиева занимает действующий президент страны Ильхам Алиев.