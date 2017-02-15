Сообщения о контактах команды Трампа с разведкой РФ прокомментировали в СВР

Фото: DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Бездоказательными назвали в Службе внешней разведки (СВР) утверждения газеты The New York Times о якобы имевших место контактах членов команды Дональда Трампа с представителями российской разведки, сообщает "Интерфакс".

"Пресс-бюро не комментирует подобные бездоказательные утверждения СМИ", – ответил агентству руководитель пресс-бюро СВР РФ Сергей Иванов.

По версии The New York Times, члены президентской кампании Дональда Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки накануне выборов в США. Информацию о неоднократных телефонных разговорах газета получила от "четверых нынешних и бывших американских официальных лиц".

О содержании контактов не сообщается, упоминается лишь имя советника Трампа Пола Манафорта. Сам Манафорт любые сознательный контакты с разведкой РФ отрицает.

Ранее из-за телефонных бесед с послом РФ в США Сергеем Кисляком своего поста лишился советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. На эту должность назначен генерал Джозеф Келлог.