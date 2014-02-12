Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прооперирован в Москве

Алмазбек Атамбаев. Фото: ИТАР-ТАСС

Президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в столице успешно провели операцию на мениске коленного сустава, сообщает в среду, 12 февраля, пресс-служба президента республики.

"12 февраля президент Киргизии Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск, который проведет в Москве. По рекомендации врачей ему была проведена операция, которая, по оценке врачей, прошла успешно", - говорится в сообщении.

Ожидается, что глава государства вернется на родину в ближайшие дни, уточнили в пресс-службе.

Напомним, ноябре 2013 года киргизские СМИ сообщали, что премьер-министр страны Жанторо Сатыбалдиев также проходил лечение в Москве, якобы он перенес операцию на сердце. Однако пресс-секретарь премьера опроверг эту информацию.