20 января 2017, 22:32

Политика

Трамп подписал первые указы на посту президента США

Дональд Трамп подписал первые указы на посту президента США. Он подписывал документы за столом в присутствии членов семьи и высшего руководства страны, сообщает телеканал "Москва 24".

Одним из них стал законопроект, позволяющий отставному генералу Джеймсу Мэттису занять пост министра обороны. Его кандидатуру на должность шефа Пентагона Трамп выдвинул в начале декабря, теперь ее должен утвердить сенат.

Также новоизбранный президент направил на одобрение в сенат кандидатов, которых он выбрал для своей администрации. Кроме того, Трамп подписал документ, провозглашающий Национальный день патриотизма.

В пятницу, 20 января, Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом США. Также присягу принес вице-президент Майк Пенс.

