Ряды Госнаркоконтроля ждет сокращение на 13%

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении штата Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. К 2016 году численность сотрудников Госнаркоконтроля будет сокращена на 13%.

Согласно указу президента, предельная численность ФСКН должна снизиться к началу 2016 года с нынешних 39985 до 34785 штатных единиц.

При этом сокращение будет проходить постепенно: к 1 января 2013 года в рядах службы должно остаться не более 36385 сотрудников, к 1 января 2014 года - 35885, к 1 января 2015 года – 35385, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал правовой информации.