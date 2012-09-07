Форма поиска по сайту

07 сентября 2012, 18:48

Политика

Путин и Нода обсудят "территориальную проблему" на саммите АТЭС

Ёсихико Нода и Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр Японии Ёсихико Нода намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным "проблему Курильских островов" на саммите лидеров Азиатско - Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио глава МИД Японии Коитиро Гэмба.

"Российский президент планирует уделить достаточно продолжительное время встрече с премьер-министром Японии", - приводит ИТАР-ТАСС слова Гэмбы, - "лидеры двух стран обменяются мнениями по широкому спектру вопросов, в том числе и по территориальной проблеме".

По словам Гэмбы, премьер-министр Японии рассчитывает "укрепить взаимное доверие между двумя странами, что является важным шагом к решению территориального вопроса". Также главы двух держав обсудят сотрудничество в топливно-энергетической сфере и инновационной отрасли.

По данным японских СМИ, Токио рассчитывает договориться с Москвой о новом раунде консультаций по территориальной проблеме на уровне заместителей министров иностранных дел, которые должны состояться до конца 2012 года.

Напомним, что Япония имеет территориальные претензии к России по поводу четырех островов Курильской гряды - Итурупа, Кунашира, Хабомаи и Шикотана.

президент РФ АТЭС саммиты жизнь в мире

