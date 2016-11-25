Конечно, Вася: презентация комментированного "Васи Куролесова" Юрия Коваля

Историко-культурный бэкграунд культовой советской детской повести 1970-х

Дата: 25 ноября в 15:00.

Место: Дом-музей Бориса Пастернака (Переделкино, улица Павленко, 3).

Кадр из мультфильма "Приключения Васи Куролесова" (Союзмультфильм, 1981)

Ради чего идти: во-первых, чтобы вспомнить одного из друзей детства – простоватого, но сообразительного деревенского жителя Васю Куролесова, который сперва помог милиционерам накрыть банду мошенников, а потом сам стал работать в милиции. Во-вторых, чтобы понять, что детская литература – не значит простая литература: историко-культурный бэкграунд "Васи Куролесова" получился таким объемным, что уже вызвал сравнения с комментариями Юрия Лотмана к "Евгению Онегину".

Что еще: книгу, выпущенную Издательским проектом "А и Б", представят авторы комментария Олег Лекманов, Роман Лейбов и Илья Бернштейн (по совместительству – издатель).

