На военном положении: как работала московская милиция в 1939-1947 годах

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Бутылин. Фото: M24.ru/Лидия Широнина

9 мая Россия отмечает 70-летие со дня Победы над гитлеровской Германией. Свой вклад в окончательный разгром вермахта внесли не только солдаты и матросы Красной армии и флота, но и сотрудники правоохранительных органов СССР.

О том, как органы внутренних дел перешли на "военные рельсы" и как работала милиция во время Великой Отечественной войны и первые мирные годы, в рамках специального проекта "Лица порядка" рассказывает M24.ru.

1939-1941

Как отмечает в своей статье доктор исторических наук, ветеран ВОВ Самуил Штутман, задолго до начала войны наркомат внутренних дел СССР начал проводить внутренние реформы. Наркомат был разделен на шесть управлений:

пограничных войск,

войск по охране железнодорожных сооружений,

войск по охране особо важных предприятий промышленности,

конвойных войск,

военного снабжения войск,

военно-строительное.

Фото: mvd.ru

1941-1945

В 1939 году НКВД поставил на учет начальствующий состав запаса Рабоче-крестьянской Красной армии, а в октябре 1940 года на ведомство была возложена забота о региональной противовоздушной обороне.

Начало Великой Отечественной войны внесло коррективы в рабочий распорядок внутренних войск. Многие опытные сотрудники ушли на фронт, и численность милиционеров заметно снизилась. В то же время у НКВД появились новые задачи: обеспечение надежной охраны тыла, а также задержание диверсантов и паникеров.

В перечень обязанностей участковых вошли:

обеспечение светомаскировки,

бесперебойное функционирование противовоздушной обороны,

сопровождение населения в бомбоубежища,

тушение пожаров,

расчистка завалов,

охрана ценностей,

эвакуация детей в тыл.

Фото: mvd.ru

Сыщики также получили новые инструкции. Список преступлений пополнился дезертирством, уклонением от призыва, мародерством и распространением ложных слухов. Новые обязанности возложили и на сотрудников дорожной милиции – они стали отвечать за мобилизацию автотранспорта на нужды фронта.

Во время битвы за столицу (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942) основную нагрузку по обороне города взяли на себя четыре дивизии, две бригады, несколько отдельных частей и три бронепоезда войск НКВД. Большой вклад в наступление армии под Москвой внесла работа заградотрядов, сформированных из сотрудников внутренних войск.

Фото: mvd.ru

Осенью 1941 года на помощь защитникам пришел первый столичный партизанский истребительный батальон. В его ряды встало немало добровольцев с Первого Московского часового завода и из типографии "Красный пролетарий", а также сотрудников органов государственной безопасности, студентов и преподавателей Института физической культуры, Промышленной академии. Солдаты действовали под контролем чекистов.

Перед истребительным полком были поставлены две основные задачи: сбор разведывательных данных о противнике и проведение диверсий в тылу врага. Боевая и политическая подготовка бойцов и командиров строилась с учетом этих приоритетов. Добавим, что истребительный полк принял участие в историческом параде Победы на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года в составе войск Московского гарнизона.

1945-1947

В первые послевоенные годы криминальная обстановка в СССР только обострилась. Одной из главных причин стал продовольственный кризис 1946 года. Основные продукты, в том числе хлеб и крупы, были дефицитом и выдавались по талонам. Карточная система распределения, введенная еще в июле 1941 года, сохранялась вплоть до декабря 1947 года.

Контроль за выдачей продуктов был пристальным: на талон вписывалась фамилия держателя, и в случае утери карточки получатель лишался права на ее восстановление. В таких условиях нередкими были кражи еды и документов на ее получение. О борьбе с преступностью в послевоенное время рассказывает Николай Бутылин.

Мнение эксперта В 1946-1947 годах был курсантом Омской средней школы милиции. "Днем сидел за партой и изучал законы, а ночью ходил на патрулирование, на изъятие оружия и похищенных продуктов". После обучения был переведен в Москву, где начал свой 40-летний путь в органах оперуполномоченным уголовного розыска 11-ого отделения милиции города Москвы в районе Красная Пресня. В 1946-1947 годах был курсантом Омской средней школы милиции. "Днем сидел за партой и изучал законы, а ночью ходил на патрулирование, на изъятие оружия и похищенных продуктов". После обучения был переведен в Москву, где начал свой 40-летний путь в органах оперуполномоченным уголовного розыска 11-ого отделения милиции города Москвы в районе Красная Пресня. Вышел в отставку в качестве начальника райотдела милиции, райотдела внутренних дел, Управления внутренних дел Советского райотдела г. Москвы. Долгие годы возглавлял Совет ветеранов Управления внутренних дел по Южному административному округу столицы.

Николай Бутылин 1926 года рождения, ветеран ВОВ, полковник милиции в отставке



– Как-то я находился на посту, и ко мне подбежала женщина, вся в слезах: "Я пойду сейчас под поезд брошусь!" Я говорю: "Как? Почему?" Стал ее расспрашивать. Она говорит: "Бандиты украли у меня сумки! Там находились продовольственные карточки на всю семью и деньги. А больше мне никто не даст…". Новые карточки ей бы действительно никто не дал.

Я ее успокоил, сказал: "Не беспокойтесь, я найду их, приведу". Отправил ее к дежурному: "Жди, – говорю, – меня, если веришь". Я пошел в подъезд соседнего дома, где у женщины украли сумку. Один этаж прошел – не нашел воров, в подвале – не нашел, на втором и третьем этаже – тоже. На четвертый этаж поднялся – а они там уже делят награбленное.

У меня был револьвер, я говорю: "На всех пуль хватит. Положите все в сумку и идите со мной". Когда мы спустились в подвал, один из преступников ударил меня трубой по голове. Я вынужден был применить оружие. Выстрелил, попал между ног, чуть повыше одного места, и говорю: "Если побежишь, чуть ниже выстрелю".

Тогда наручников не было. Я порвал ему все пуговицы на брюках и сказал: "Держи штаны свои в одной руке, во второй – сумку с награбленным". Затем я привел его в дежурную часть отделения милиции. Та женщина как увидела, давай его бить-молотить: по лицу, по голове. Потом опомнилась, заметив меня, и тут же заплакала: "Ты спас меня, спас мою жизнь, спас мою семью!"

Подготовили Софья Бассэль и Сергей Блохин