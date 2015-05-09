На военном положении: как работала московская милиция в 1939-1947 годах

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Бутылин. Фото: M24.ru/Лидия Широнина
9 мая Россия отмечает 70-летие со дня Победы над гитлеровской Германией. Свой вклад в окончательный разгром вермахта внесли не только солдаты и матросы Красной армии и флота, но и сотрудники правоохранительных органов СССР.
О том, как органы внутренних дел перешли на "военные рельсы" и как работала милиция во время Великой Отечественной войны и первые мирные годы, в рамках специального проекта "Лица порядка" рассказывает M24.ru.
1939-1941
Как отмечает в своей статье доктор исторических наук, ветеран ВОВ Самуил Штутман, задолго до начала войны наркомат внутренних дел СССР начал проводить внутренние реформы. Наркомат был разделен на шесть управлений:
- пограничных войск,
- войск по охране железнодорожных сооружений,
- войск по охране особо важных предприятий промышленности,
- конвойных войск,
- военного снабжения войск,
- военно-строительное.
В 1939 году НКВД поставил на учет начальствующий состав запаса Рабоче-крестьянской Красной армии, а в октябре 1940 года на ведомство была возложена забота о региональной противовоздушной обороне.
Фото: mvd.ru
1941-1945
Начало Великой Отечественной войны внесло коррективы в рабочий распорядок внутренних войск. Многие опытные сотрудники ушли на фронт, и численность милиционеров заметно снизилась. В то же время у НКВД появились новые задачи: обеспечение надежной охраны тыла, а также задержание диверсантов и паникеров.
В перечень обязанностей участковых вошли:
- обеспечение светомаскировки,
- бесперебойное функционирование противовоздушной обороны,
- сопровождение населения в бомбоубежища,
- тушение пожаров,
- расчистка завалов,
- охрана ценностей,
- эвакуация детей в тыл.
Фото: mvd.ru
Сыщики также получили новые инструкции. Список преступлений пополнился дезертирством, уклонением от призыва, мародерством и распространением ложных слухов. Новые обязанности возложили и на сотрудников дорожной милиции – они стали отвечать за мобилизацию автотранспорта на нужды фронта.
Во время битвы за столицу (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942) основную нагрузку по обороне города взяли на себя четыре дивизии, две бригады, несколько отдельных частей и три бронепоезда войск НКВД. Большой вклад в наступление армии под Москвой внесла работа заградотрядов, сформированных из сотрудников внутренних войск.
Фото: mvd.ru
Осенью 1941 года на помощь защитникам пришел первый столичный партизанский истребительный батальон. В его ряды встало немало добровольцев с Первого Московского часового завода и из типографии "Красный пролетарий", а также сотрудников органов государственной безопасности, студентов и преподавателей Института физической культуры, Промышленной академии. Солдаты действовали под контролем чекистов.
Перед истребительным полком были поставлены две основные задачи: сбор разведывательных данных о противнике и проведение диверсий в тылу врага. Боевая и политическая подготовка бойцов и командиров строилась с учетом этих приоритетов. Добавим, что истребительный полк принял участие в историческом параде Победы на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года в составе войск Московского гарнизона.
1945-1947
Фото: sakharov-center.ru
В первые послевоенные годы криминальная обстановка в СССР только обострилась. Одной из главных причин стал продовольственный кризис 1946 года. Основные продукты, в том числе хлеб и крупы, были дефицитом и выдавались по талонам. Карточная система распределения, введенная еще в июле 1941 года, сохранялась вплоть до декабря 1947 года.
Контроль за выдачей продуктов был пристальным: на талон вписывалась фамилия держателя, и в случае утери карточки получатель лишался права на ее восстановление. В таких условиях нередкими были кражи еды и документов на ее получение. О борьбе с преступностью в послевоенное время рассказывает Николай Бутылин.
Мнение экспертаВ 1946-1947 годах был курсантом Омской средней школы милиции. "Днем сидел за партой и изучал законы, а ночью ходил на патрулирование, на изъятие оружия и похищенных продуктов". После обучения был переведен в Москву, где начал свой 40-летний путь в органах оперуполномоченным уголовного розыска 11-ого отделения милиции города Москвы в районе Красная Пресня.
Вышел в отставку в качестве начальника райотдела милиции, райотдела внутренних дел, Управления внутренних дел Советского райотдела г. Москвы. Долгие годы возглавлял Совет ветеранов Управления внутренних дел по Южному административному округу столицы.
– Как-то я находился на посту, и ко мне подбежала женщина, вся в слезах: "Я пойду сейчас под поезд брошусь!" Я говорю: "Как? Почему?" Стал ее расспрашивать. Она говорит: "Бандиты украли у меня сумки! Там находились продовольственные карточки на всю семью и деньги. А больше мне никто не даст…". Новые карточки ей бы действительно никто не дал.
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Я ее успокоил, сказал: "Не беспокойтесь, я найду их, приведу". Отправил ее к дежурному: "Жди, – говорю, – меня, если веришь". Я пошел в подъезд соседнего дома, где у женщины украли сумку. Один этаж прошел – не нашел воров, в подвале – не нашел, на втором и третьем этаже – тоже. На четвертый этаж поднялся – а они там уже делят награбленное.
У меня был револьвер, я говорю: "На всех пуль хватит. Положите все в сумку и идите со мной". Когда мы спустились в подвал, один из преступников ударил меня трубой по голове. Я вынужден был применить оружие. Выстрелил, попал между ног, чуть повыше одного места, и говорю: "Если побежишь, чуть ниже выстрелю".
Тогда наручников не было. Я порвал ему все пуговицы на брюках и сказал: "Держи штаны свои в одной руке, во второй – сумку с награбленным". Затем я привел его в дежурную часть отделения милиции. Та женщина как увидела, давай его бить-молотить: по лицу, по голове. Потом опомнилась, заметив меня, и тут же заплакала: "Ты спас меня, спас мою жизнь, спас мою семью!"
Подготовили Софья Бассэль и Сергей Блохин