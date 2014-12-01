Анатолий Якунин: "Лично слежу за московскими вокзалами"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин ответил на вопросы читателей M24.ru и рассказал, что активно ведет работу по очищению полицейских рядов от скомпрометировавших себя сотрудников, а также лично участвует в патрулировании московских вокзалов. Якунин объяснил, почему не согласен с тем, что "полиция ничего не делает".

― Владимир: Культура отображает современное состояние дел в любой отрасли страны. Если включить телевизор, то на любом канале показывают продажность полиции - от рядового до Ваших заместителей. А этом воспитывается наша молодежь. Как Вы к этому относитесь?

― Анатолий Якунин: Действительно, экраны наших телевизоров переполнены фильмами, сериалами о милиции, а сегодня уже и о полиции, где сотрудники зачастую картинно предают интересы службы. Такие факты есть и в жизни. Но их гораздо меньше, чем примеров положительных, героических поступков сотрудников полиции при выполнении своих служебных обязанностей.

Безусловно, с продажностью и коррупцией нужно бороться. Но здесь очень важно не скатиться из одной крайности в другую. Ведь необходимо показывать и честность, неподкупность сотрудников. У нас таких очень много. Только в этом году за мужество и отвагу более 540 московских полицейских удостоены государственных и ведомственных наград. Я поощрил свыше 14 тысяч сотрудников органов внутренних дел столицы.

В то же время мы проводим принципиальную работу по очищению наших рядов от тех, кто скомпрометировал себя. По нашей инициативе были возбуждены уголовные дела в отношении 110 сотрудников, 425 человек были уволены из органов внутренних дел Москвы по отрицательным мотивам.

― Игорь: Почти возле каждой станции метро и, особенно, крупного транспортно-пересадочного узла можно наблюдать одну и ту же картину, позорящую город: толпы нелегальных мигрантов, нелегальные таксисты, торговцы, расклейщики объявлений и пр. Когда Вы последний раз были возле станций метро "Курская", "Павелецкая", возле "Белорусской"? Как долго москвичи будут терпеть этот бардак и этот позор?

― А.Я.: Да, согласен с Вами. Мне, как начальнику Главного управления, нужно чаще бывать в таких местах, и я обязательно воспользуюсь Вашими рекомендациями. Хотя стараюсь посещать такие места постоянно.

Я был в районе Курского, Павелецкого и Белорусского вокзалов. После каждого такого визита мы проводили комплексные оперативно-профилактические мероприятия.

Всего с начала года в районах, приближенных к этим вокзалам, было проведено более 30 таких проверок.

Хочу подчеркнуть, что работа носит системный характер. И за этот год мы привлекли к ответственности за нарушения норм миграционного законодательства свыше 19 тысяч иностранных граждан. Установлено 1,2 тысячи фактов организации нелегальной миграции на территории столицы. Совместно с правительством Москвы мы выявили 5 тысяч случаев осуществления торговой деятельности с нарушениями установленных правил либо вне специально отведенных для этого мест.

В сфере пассажирских перевозок за различные нарушения к административной ответственности привлечено порядка 46 тысяч граждан, изъято 1919 транспортных средств. Выписано штрафов на общую сумму более 39 миллионов рублей. 33 миллиона уже взысканы. Я вижу Вашу активную гражданскую позицию и прошу всеми доступными средствами коммуникации, а также через онлайн приемную адресно подсказывать, на какие точки нам еще следует обратить особое внимание.

Позволю себе не согласиться с обвинениями, что полиция "ничего не делает". Мы работаем очень напряженно

― Артем: Анатолий Иванович, Вам не кажется, что наличие многих общественных организаций (проект "Движение", "СтопХам", "Левпротив") - это сигнал о том, что полиция ничего не делает. Ребята выполняют работу полиции, тратя свое личное время, устраивая рейды, чтобы снимать нарушителей...

― А.Я.: Позволю себе не согласиться с обвинениями, что полиция "ничего не делает". Мы работаем очень напряженно. Так, за 10 месяцев этого года сотрудники органов внутренних дел Москвы раскрыли 41 тысячу преступлений, выявили более 30 тысяч лиц, их совершивших.

Из незаконного оборота изъяли 582 единицы огнестрельного оружия. Динамично ведем борьбу с распространением наркотиков и курительных смесей. Московская полиция в этом году изъяла 164 кг наркотиков и 26 кг "спайсов". Что касается сотрудничества общественными организациями, то мы им благодарны за оперативные сигналы и информацию о правонарушениях. Определенное взаимодействие уже налажено. В этом году от них поступило порядка пяти официальных сообщений, по которым мы осуществляем проверки и принимаем дополнительные меры реагирования. Хочу отметить, что за активное содействие органам внутренних дел в обеспечении безопасности столицы я поощрил семерых граждан, оказавших нам активное содействие, а также 23 народных дружинника.

― Илья: Здравствуйте! Почему полиция никак не реагирует на курение в общественных местах? Вся столица "чадит" дымом. А ситуация с парковками на тротуарах? Когда же москвичей приучат к неизбежности наказания за подобные маневры в пешеходном пространстве?

― А.Я.:Эту проблему силами только сотрудников полиции решить невозможно. Для ведения разъяснительной работы о вреде курения среди населения необходимо задействовать как сотрудников государственных и муниципальных организаций, так и активистов различных общественных объединений.

У сотрудников полиции есть полномочия по составлению протоколов и рассмотрению дел в отношении граждан, нарушающих "антитабачный" закон на отдельных территориях, помещениях и объектах. В этом году сотрудники полиции за его нарушение привлекли к административной ответственности 48 тысяч человек.

Что касается неправомерных парковок на улицах города, то в последнее время мы видим, какая целенаправленная и активная работа ведется по урегулированию этой ситуации.



― Надежда: Здравствуйте, почему Вы как руководитель МВД Москвы до сих пор не считаете нужным издать приказ и обязать (именно обязать) полицию всех отделений Москвы по фото и видео, отправленным через сайт ГИБДД (или создать портал) штрафовать нарушителей? Многие граждане готовы, даже инициатива была - возбуждать дела против нарушителей ПДД по видеозаписям. Проголосовала 81 тысяча человек. Дайте же возможность! Это эффективно в борьбе с автохамами, и к Вам со стороны населения большое было бы уважение.

― А.Я: Главное управление МВД России по Москве уже давно и активно использует такую форму работы. Фото- и видеоматериалы, о которых Вы говорите, рассматриваются в качестве одного из доказательств по материалам административного дела. Так, за 9 месяцев текущего года в адрес управления ГИБДД столичной полиции поступило свыше 5,7 тысячи обращений жителей столицы, содержащих информацию о нарушениях водителями правил дорожного движения.

Из них порядка 73% – фотографии и видеоматериалы о нарушениях правил остановки и стоянки, в том числе на тротуарах и газонах. Все поступившие материалы были направлены для рассмотрения и решения вопроса о возбуждении административного дела в подразделения ГИБДД по месту совершения правонарушений.

Органам внутренних дел Москвы важна инициативность со стороны граждан. Мы со своей стороны и в дальнейшем будем всесторонне работать по выявленным фактам.

― Юля: Как продвигается дело с бандитами, которые убивают людей на дорогах под Москвой? Почему так мало информации? Вы поймали всех преступников? Зачем они это делают?

― А.Я: Уголовное дело расследует Следственный комитет Российской Федерации. Поэтому я комментировать ход расследования не уполномочен. Вместе с тем могу сказать, что работа проведена колоссальная. Все преступники установлены, и преступление раскрыто, если Вы уже слышали доклад министра внутренних дел президенту и выступления представителя СК.

― Александр Александрович: Что делается для повышения /приобретения сотрудниками полиции базовых правовых знаний? В том числе офицерского состава? Их отсутствие влечет как совершение правонарушений, так и грубейшее нарушение прав граждан и прямые убытки для государства.

― А.Я: Профессиональный уровень современного сотрудника полиции требует дальнейшего совершенствования. При отборе на службу все кандидаты, независимо от образования, направляются на трехмесячные курсы в центры профессиональной подготовки столичного главка. Там они проходят обучение по специальным программам, а потом сдают выпускные экзамены. Сотрудникам, которые не смогут пройти итоговую проверку, представляется возможность пересдать. Кто не смог этого сделать – отчисляется.

В целом ведется большая повседневная работа по повышению профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Москвы. Для каждой службы разработаны индивидуальные программы, сдаются тесты. Перепроверяются руководители, сотрудники, формируется система повышения уровня правовых знаний и навыков сотрудников полиции.

За просчеты в организации работы мы были вынуждены три недели назад заменить руководителя отдела ГУ МВД по городу Московский. Сейчас ситуация меняется.

― Павел Владимирович: Здравствуйте! Когда в городе Московский (ТиНАО), будет укомплектован штат сотрудников полиции? Вызывали полицию, приехали через 1,5 часа. На вопрос, почему так долго, полицейские ответили, что штат не укомплектован. Они вдвоем обслуживают огромную территорию.

― А.Я: Вся проблема заключается не в штатном расписании и не в укомплектованности, а в организации работы отдела полиции, который обслуживает эту территорию. За просчеты в организации работы мы были вынуждены три недели назад заменить руководителя данного отдела. Сейчас ситуация меняется. Я думаю, что таких сбоев в оперативности отдела полиции Московского больше не будет.

Если говорить в целом, то на новой территории системно ведется работа по формированию управления внутренних дел. Мы тщательно подбираем кадры и дополнительно вводим туда штатную численность. Кроме того, совершенствуется материально-техническая оснащенность управления, правительство Москвы выделило под него новое здание. На сегодняшний день можно сказать, что полиция в Троицком и Новомосковском административных округах в полном объеме сформирована и способна выполнять поставленные задачи. Работу УВД по ТиНАО московский главк держит на особом контроле.

― Алекс: Добрый день. Как и многие поднимавшие этот вопрос, прошу еще раз обратить внимание на борьбу с нелегальными торговцами. Например, около северного выхода из метро "Ленинский проспект" постоянно из багажника идет мелкая торговля. Притом что в соседнем доме находится приемная участкового. Еще вопрос - когда полиция будет наказывать за курение в общественных местах и распитие спиртного на лавочках?

― А.Я: В целях пресечения несанкционированной торговли возле станции метро "Ленинский проспект" на постоянной основе формируется группа из числа участковых уполномоченных полиции и представителей народной дружины. Группа патрулирует эту территорию. В этом году на объекте за нарушение правил торговли составлено 40 административных материалов, за распитие спиртных напитков и появление в состоянии опьянения – 1542 материала.

― Александр: Как удостовериться, что помещения под жилым домом используются по назначению? Например, там не хранятся взрывчатые и другие опасные вещества, не живут мигранты. Вы реагируете только на "сигналы" или ведете целенаправленную системную работу? Особенно это касается больших жилых комплексов, где много нежилых помещений с арендаторами и субарендаторами. Жильцы по ул. Профсоюзная, 104 обеспокоены этими фактами.

― А.Я: Для того чтобы получить информацию о том, как используются подвальные помещения многоквартирного жилого дома, можно обратиться в управляющую организацию. Если имеются основания полагать, что в подвале хранятся взрывчатые вещества и взрывные устройства, и иные опасные для жизни и здоровья людей предметы и вещества, а также находятся посторонние лица, гражданам необходимо обращаться в полицию. По интересующему Вас адресу: ул. Профсоюзная, д. 104, в августе 2014 года сотрудники полиции совместно с представителями управы района Коньково провели комиссионное обследование подвального помещения дома. В результате проверки взрывчатых и других опасных веществ, а также нелегально проживающих иностранных граждан выявлено не было.

― Татьяна: Почему информация об участковом на сайте ведомства не совпадает с реальностью? Попытки выяснить не увенчались успехом. Все телефоны, которые озвучивала дежурная часть, упорно не отвечали в течение нескольких дней. Адрес: Профсоюзная, 104. Своего инспектора жители не знают. Соответственно, и его контактов тоже.

― А.Я: Информация об участковых уполномоченных полиции на интернет-сайтах УВД по административным округам своевременно обновляется с учетом происходящих кадровых изменений. Кроме того, информацию о своем участковом можно узнать, обратившись в дежурную часть районного отдела ГУ МВД, а также на информационных стендах перед входом в участковый пункт полиции.

Дом № 104 на Профсоюзной улице обслуживает участковый уполномоченный полиции капитан полиции Грачев Андрей Николаевич, который закреплен за этим административным участком. В соответствии с приказом МВД, участковый в течение года со дня закрепления за административным участком должен посетить все объекты, в том числе жилые помещения. Если до сегодняшнего дня участковый не посетил вас, то можете нас об этом отдельно проинформировать для принятия мер.

― Владимир: Здравствуйте. За последние годы два раза пытался вызвать милицию. Не для себя, а для других. Однако новый (уже не новый) call-центр не позволяет быстро дозвониться и получить помощь. С удивлением и возмущением приходится слышать что-то вроде "пожалуйста, не кладите трубку....". И вынужден констатировать, что до милиции я оба раза так и не дозвонился, т.к. более чем пятиминутные ожидания только возможности дозвониться мотивируют самостоятельно решать проблемы. Для чего усложнили дозвон в милицию?

― А.Я: Работа службы "02" не усложнилась, а, наоборот, оптимизировалась без потери своего качества, а по многим позициям улучшила свои возможности. Количество жалоб от москвичей на длительность дозвона по телефону "02" уменьшилось в четыре раза.

Принятые за несколько лет меры позволили снизить среднее время ожидания ответа оператора с трех – четырех минут до 10 – 20 секунд, а в пиковые периоды до 1 минуты 20 секунд.

Модернизация службы особенно активизировалась именно в этом году. В частности, приняты меры по увеличению количества операторов "02" и освобождению их от несвойственных функций. Работа по оптимизации приема звонков от жителей столицы проводится не только в главном управлении, но и в районных отделах. Для нас это стратегическая задача. Ведь именно от оперативного реагирования на совершенные преступления в Москве реально поднять уровень неотвратимости наказания.

― Сергей: Помогите, пожалуйста, вернуть деньги из МММ. В 2012 г. подал заявление на Петровку 38, талон-уведомление 0006952. В заявлении мной были указаны реквизиты и тел. конкретного мошенника, который меня кинул. Это гражданин С. Но до сих пор мои деньги крутят мошенники и до сих пор работают их офисы. Очень прошу Вас мне помочь. С уважением, Сергей Андреевич.

― А.Я: Уважаемый Сергей Андреевич, расследование данного преступления я взял под личный контроль.

― Надежда Попова: Почему так плохо работает ОВД "Бабушкинский"? Начальник ОВД полковник В.Н. Вдович не отвечает на письма. На вызов наряд полиции может ехать более двух часов. И еще в отделение невозможно дозвониться. Иногда вообще не берут трубку. Об этом безобразии я сообщила в пресс-службу мэра Собянина. Жду ответа из пресс-службы. В нашем подъезде пропал жилец (из 126 кв.) Квартира до сих пор не опечатана. Почему? Вызывали наряд из отделения. Приехали. Покрутились. И уехали. Живем мы в доме 22, корпус 2, улица Радужная. Новый дом, вот и пропадают жильцы. Заявление подано в прокуратуру Москвы.

― А.Я: По правде говоря, я удивлен этим вопросом, так как отдел МВД России по Бабушкинскому району среди других территориальных подразделений Москвы находится не на самом плохом счету. Вопросы, который Вы озвучили, требуют дополнительного изучения, в связи с чем я назначил служебную проверку, о результатах которой мы обязательно Вас проинформируем.

― Роберт: Меня уже дважды останавливал патруль на ул.1-я Тверская-Ямская и просил предъявить документы. После этого очень настойчиво предлагали открыть сумочку и показать, что там нет ничего запрещенного (наркотиков и оружия). На мой вопрос, в чем меня подозревают и есть ли на меня ориентировка, мне ответили, что у меня взгляд подозрительный. Я долго отказывался, даже соглашался на их угрозу проехать с ними в отделение. Но в итоге все же показал и пошел дальше. Правы ли были полицейские? Как правильно вести себя в такой ситуации?

― А.Я: В соответствии с федеральным законом "О полиции", сотруднику полиции для выполнения возложенных на него обязанностей предоставляется право проверять документы, удостоверяющие личность граждан. При этом сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, фамилию. Он также должен предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, сообщить причину и цель обращения.

Хочу отметить, что законные требования сотрудника полиции обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами. В соответствии со статьей 53 Федерального закона "О полиции" действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры Российской Федерации либо в суд. Мы все должны понимать, что к досмотру нужно относиться с пониманием. Добросовестная работа полицейского, который старается проявлять бдительность, например, как в представленном случае, как раз повышает безопасность жителей столицы, в том числе и лично Вашу.

― Роман: Уважаемый генерал! Два маленьких вопроса. Почему сотрудники полиции появляются на улицах и в метро только после терактов и других ЧП? Я живу в Кузьминках прямо около одноименного ОВД. Многие годы, даже десятилетия не знаю, кто наш участковый. Если Вас заинтересует конкретика, то это дома 88, 90, 92, 94, 101, расположенные по ул. Юных Ленинцев. Там живут мои знакомые друзья, и никто никогда не видел участковых. Спасибо.

― А.Я: Уважаемый Роман, я не согласен с Вашей оценкой. Сотрудники полиции, например, УВД на московском метрополитене постоянно дежурят во всех вестибюлях станций, на платформах, в том числе сопровождают поезда.

По вопросу деятельности участковых уполномоченных полиции сообщаю, что в течение года он обязан Вас посетить. На этот счет есть отдельный приказ Министра внутренних дел Российской Федерации. И если он этого не сделал, тогда по Вашему обращению мы можем применить к нему меры воздействия.