Сериал о супергероях-преступниках стартует на Playstation

Фото: imdb.com
10 марта на Playstation выйдут первые три серии сериала Powers ("Сверхспособности"). Последующие серии будут выходить каждый вторник. Об этом сообщается в американском блоге PlayStation.
По сюжету Powers супергерои живут среди обычных людей. Сотрудники убойного отдела Кристиан Уокер и Дина Пилгрим защищают простых граждан от преступников со сверхспособностями и расследуют дела, в которых замешаны супергерои.
Сериал основан на одноименной серии комиксов Брайана Майкла Бендиса. Он выступил в качестве сценариста и исполнительного продюсера телешоу.
Первый эпизод будет доступен бесплатно пользователям PlayStation Network, а также на специальном сайте. Чтобы посмотреть остальные серии, необходима подписка на PS Plus. К сожалению, раздел в PS Store с фильмами и сериалами пока недоступен для российского сегмента сервиса.
Дополнительную информацию о персонажах можно почитать здесь.
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