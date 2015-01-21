Сериал о супергероях-преступниках стартует на Playstation

Фото: imdb.com

10 марта на Playstation выйдут первые три серии сериала Powers ("Сверхспособности"). Последующие серии будут выходить каждый вторник. Об этом сообщается в американском блоге PlayStation.

По сюжету Powers супергерои живут среди обычных людей. Сотрудники убойного отдела Кристиан Уокер и Дина Пилгрим защищают простых граждан от преступников со сверхспособностями и расследуют дела, в которых замешаны супергерои.

Сериал основан на одноименной серии комиксов Брайана Майкла Бендиса. Он выступил в качестве сценариста и исполнительного продюсера телешоу.

Первый эпизод будет доступен бесплатно пользователям PlayStation Network, а также на специальном сайте. Чтобы посмотреть остальные серии, необходима подписка на PS Plus. К сожалению, раздел в PS Store с фильмами и сериалами пока недоступен для российского сегмента сервиса.

Дополнительную информацию о персонажах можно почитать здесь.

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