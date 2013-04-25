Казнить нельзя помиловать: 221 год назад впервые испытали гильотину

Фото: ИТАР-ТАСС

На протяжении многих веков люди придумывали новые способы "законного" убийства. В некоторых странах смертная казнь сохраняется и сегодня. Раньше для этого применяли разные механические устройства, разжигали костры и даже использовали животных. Но одним из самых популярных способов привести приговор в исполнение на протяжении нескольких веков была гильотина, пока ее не отменили в 1981 году.

Сегодня, 25 апреля, исполняется 221 год со дня первого испытания этой "машины казни". M24.ru напоминает историю "машины казни", а также самые распространенные формы высшей меры наказания, которые применялись в разное время.

Устройства, подобные гильотине, были придуманы в Великобритании, Шотландии и Ирландии задолго до французов. Однако именно гильотина в 1792 году стала единственным официальным орудием смертной казни.

Изобретателем этой машины стал Жозеф Гильотен (Гийотен), который мотивировал такой способ умерщвления скоростью и минимальными страданиями для приговоренного. Кроме того, если раньше отсечение головы считалось привилегией преступников из высшего света, то изобретение Гильотена означало равенство перед законом всех слоев общества.

Применяли гильотину или, как ее еще называли, "Дева" или "Мебель Правосудия", до 1977 года. Последним человеком, который лишился жизни при помощи легендарной машины, был араб Хамид Джандуби. К смертной казни он был приговорен за пытки и убийство 21-летней девушки.

Позже был изобретен еще один способ казни - железный шкаф, выполненный в виде женщины. На его дверцах были укреплены гвозди, пронзающие преступника. После смерти осужденного подвижное дно шкафа опускалось, и тело сбрасывали в водоем. Это устройство прозвали "Железная Дева".

Фото: ИТАР-ТАСС

Существовал еще один относительно "гуманный" способ казни, который назывался "Дьявольский ветер". Приговоренного привязывали к жерлу пушки и выстреливали из нее через тело преступника. Придумали его британцы во время восстания сипаев в середине XIX века.

Для приговоренных не было смерти хуже, поскольку индусы не могли предстать перед своими богами в таком виде, ведь выстрел разрывал их тела.

А вот достаточно древний способ казни, который использовался еще Римской империей в период ее расцвета: казнь с помощью животных. Она сочетала в себе и наказание, и зрелище для разных слоев общества.

Так, в Азии был распространен обычай казнить преступника хоботом, бивнями и ногами слонов. Огромные животные проходили специальную дрессировку, чтобы растоптать приговоренного или проткнуть его бивнем. Отменена такая казнь была в 1821 году по приказу британцев.

Фото: ИТАР-ТАСС

В древности для пыток или казни также использовали змей. Осужденного опускали в яму с пресмыкающимися, и потревоженные рептилии кусали провинившегося.

Один из последних известных случаев такого наказания был зафиксирован во время Второй мировой войны, когда японские военные пытали таким образом пленных в Южной Азии.

Фото: ИТАР-ТАСС

И, пожалуй, самый известный метод не только казни, но и устрашения окружающих – сожжение на костре.

Первые упоминания о нем были еще в Библии. Византийцы сажали приговоренного внутрь медного быка, а затем разводили под ним костер.

Наибольшую популярность сожжение получило в Средневековье, когда святая Инквизиция приговаривала "ведьм", и их массово сжигали палачи.

В числе знаменитых людей, казненных на костре, были Ян Гус, Жанна Д'Арк и Джордано Бруно.

Несмотря на то, что последнее в Европе сожжение по приговору суда было в 1785 году, в современной истории был прецедент, когда в качестве казни использовали костер. Так в 1944 году немцы казнили советскую подпольщицу, действовавшую в украинском городе Луцке, Прасковью Савельеву.

В настоящее время все эти виды смертной казни упразднены и память о них осталась лишь в книгах и на картинах. Но в тех государствах, где еще можно лишать злоумышленника жизни в качестве наказания, применяют более гуманные способы: электрический стул, смертельную инъекцию, расстрел и повешение.

Подготовил Сергей Блохин