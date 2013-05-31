Жизнь девочки, выброшенной отцом из окна, вне опасности

"Вечер с Алексеем Вершининым": Выброшенная из окна девочка будет жить

Жизнь девятилетней девочки, которую в Звенигороде отец выбросил из окна квартиры на пятом этаже, вне опасности. Телеканал "Москва 24" получил эксклюзивные кадры из больницы, в которой она сейчас находится. У девочки поврежден позвоночник, но медики уверяют, что ходить она будет.

Напомним, ЧП произошло 30 мая в Звенигороде. Сотрудник МЧС Михаил Федоренко, под действием наркотиков и алкоголя, выбросил свою дочь из окна. Девочка упала на козырек над подъездом, а потом на асфальт. "Скорую помощь" вызвали очевидцы ЧП. Мать пострадавшей в этот момент работала неподалеку.

Мать ребенка, заявила телеканалу "Москва 24", что будет настаивать на том, чтобы мужа надолго посадили в тюрьму. 31 мая Одинцовский суд арестовал Федоренко. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетней".

В крови спасателя нашли следы марихуаны и других психотропных веществ. Объяснить мотивы своего поступка мужчина не смог, он ничего не помнит.

В МЧС заявили, что мужчина уже уволен из органов. Будет проведено тщательное расследование.