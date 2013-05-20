Отказ в возбуждении дела о ранении москвича на Крите отменен

Фото: ИТАР-ТАСС

Прокуратура Москвы отменила постановление Бутырской межрайонной прокуратуры об отмене постановления о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство 11-летнего москвича Никиты Онищенко на острове Крит.

Уголовное дело было возбуждено на основании сообщений СМИ. Как следует из материалов дела, "15 мая неустановленное следствием лицо на территории отеля похитило у мальчика ноутбук и мобильный телефон, после чего с целью сокрытия кражи нанесло ему не менее 20 ножевых ранений".

Ребенок остался жив, лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

Позднее греческая полиция задержала подозреваемого. Им оказался гражданин Голландии Сирин Шрайвер, который за несколько дней до происшествия был принят на работу аниматором-клоуном в гостиницу "Лагуна", где отдыхала семья Онищенко.

Если греческий суд признает Шрайвера виновным, ему грозит 20 лет тюрьмы. Между тем по российским законам преступнику положено пожизненное заключение.

Мать обвиняемого заявляет, что он страдает аутизмом.