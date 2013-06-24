"Ъ-Власть": У Центробанка прибавилось обязанностей

Сложноподчиненное положение

Эльвира Набиуллина покидает пост помощника президента по экономическим вопросам и становится полновластной хозяйкой Центробанка. "Власть" провела ревизию достающегося ей хозяйства и изучила новые обязанности, которые будут возложены на ЦБ.

Патриотический кредит

Для стимуляции экономического роста российские власти вскоре могут начать влиять на процент по выдаваемым банками кредитам. Обозреватель "Власти" Сергей Минаев напоминает, что, например, в США было много случаев госвмешательства в банковскую деятельность, но каждый раз от него приходилось отказываться.

Победа для отвода глаз

Победа на президентских выборах в Иране умеренного кандидата была воспринята в мире с энтузиазмом. Запад надеется, что Тегеран пойдет на уступки и пустит инспекторов на ядерные объекты. Впрочем, до сих пор нахождение у власти либеральных президентов лишь помогало Ирану тянуть время и работать над своей атомной программой.

Проверены загранкой

В музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" открылась выставка "История советских павильонов. Часть 1". Мария Семендяева удивилась тому, насколько узко истолкована эта неисчерпаемая тема.

