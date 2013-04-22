"Ъ": Россия может впервые использовать ВТО для защиты своих интересов

Москва 24

Россия впервые после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) может привлечь ее для защиты своих интересов на мировом рынке. Это связано с прямым дотированием Европейским Союзом (ЕС) своих рыбодобывающих компаний.

Как пишет газета "Ъ", в промысле рыбы в экономической зоне Мавритании ЕС оплачивает своим рыбакам почти 60% стоимости роялти (периодическая компенсация). В Минэкономики ждут обращения Росрыболовства, чтобы начать работу по защите торговых интересов российских компаний.

Основания для претензий к Мавритании в рамках ВТО обнаружили специалисты Росрыболовства после завершения работы профильной российско-мавританской комиссии. Они связаны с предоставлением неравных условий российским рыбакам по сравнению с европейскими коллегами.

Ранее Росрыболовство неоднократно заявляло о принципиальном значении присутствия российских судов в экономической зоне Мавритании и в водах Западной Африки в целом, а также о том, что суда должны работать там круглый год.

Другие материалы газеты "Ъ"