"Ъ": Экономика в Кремле и развитие ледокольного флота

Фото: Москва 24
Кремль и Белый дом обсудят экономику
В российском правительстве пройдет специальная встреча экономического блока, членов администрации президента и экспертов. Ее уже официально проанонсировали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет газета "Коммерсантъ".
В настоящее время повестка заседания еще не утверждена окончательно. Ожидается, что главной темой может стать макроэкономическая проблематика. Как пишет издание, встреча призвана укрепить политические позиции правительства.
Ледоколы не пробились в бюджет
Минфин хочет срезать финансирование программы ЛК-60 из-за возникших проблем в строительстве новых российских атомных ледоколов.
Он требует, чтобы из бюджета финансировалось только 30-40% стоимости первых двух серийных судов. Таким образом, "Росатому" необходимо найти на них дополнительно более 56 млрд рублей.
Представители крупных нефтяных и газовых компаний не планируют участвовать в финансировании ледоколов. Также они пока не заключают новые контракты на их работу.
Более того, и они, и эксперты сомневаются в необходимости расширения атомного ледокольного флота.
Правительство Подмосковья берет стройку на себя
Застройщики будут централизовано получать разрешения на строительство. Их будут выдавать не муниципальные власти, а правительство Московской области. Об этом рассказал заместитель председателя правительства области Герман Елянюшкин.
Сейчас чиновники готовят соответствующие поправки к Градостроительному кодексу, пишет "Коммерсантъ".
Отметим, что отсутствие практики централизованной выдачи разрешений в Подмосковье нередко приводило к нарушению нормативов застройки и этажности.