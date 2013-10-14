"Ъ-Деньги": россияне стали больше экономить и меньше думать о престиже

Фото: ИТАР-ТАСС

Потребитель на грани сбережения

Россияне, похоже, меняют потребительские стереотипы: мы начинаем экономить, меньше смотреть на бренды и думать о престиже. Сберегать, правда, еще не научились. Но если научимся, многим еще придется об этом пожалеть.

Линии быстрого приготовления

Руководство Московского метрополитена заявляет, что все задымления и прочие сбои последних месяцев — череда случайностей: в целом происшествия стали происходить реже. Правда это или нет, но все, что связано с метро, теперь вызывает повышенный интерес. Его сеть обещают к 2020 году увеличить в полтора раза. И хотя пока стройка стоимостью 1 трлн рублей местами идет медленнее, ее перспективы уже не выглядят нереальными.

Вложить и пережить

Российские ученые готовятся производить препараты, продлевающие жизнь человека до 120 лет. Во всяком случае, лабораторные мыши и черви уже стали жить на треть дольше. И хотя многие проекты, обещающие бессмертие, балансируют между фантастикой и безумием, находятся люди, готовые в них инвестировать.

Ходовой мигрант

Победить нелегальную миграцию в России не столько невозможно, сколько невыгодно. Кто делает свой бизнес на нелегальных мигрантах, читайте в еженедельнике "Коммерсант-Деньги".

Сами мы не чешские

Отстояв в ЕС свои кроны, Чехия сохранила бесплатное образование, копеечный проезд в общественном транспорте и дешевые товары собственного производства. Но страна привлекательна для наших мигрантов еще и тем, что чехи смогли простить русским подавление Пражской весны и импортированную из России преступность 90-х годов.

Кадры завтрашнего дня

Лучший способ для пенсионера устроиться на работу — не уходить с нее после наступления пенсионного возраста. В противном случае пожилому человеку, чтобы трудоустроиться, нужно быть специалистом высочайшего класса в очень востребованной профессии.

Переоценка скромности

Автомобилю Honda Civic, некогда массовому и популярному, выпускающемуся с 1973 года, сейчас приходится туго. В надежде на повышение продаж японцы даже провели рестайлинг вышедшего в 2011 году девятого поколения модели. Однако на фоне конкурентов Civic с единственным двигателем и небольшим набором доступных опций все равно выглядит слабо.

Дело об убийственном равнодушии

13,5 млрд долларов составил объем мирового рынка электронных средств наблюдения в 2012 году. Полиция и прочие структуры, ответственные за поддержание порядка, все больше рассчитывают на камеры слежения и все меньше надеются на помощь граждан, которые порой ленятся даже позвонить в службу спасения. Психологи утверждают, что люди склонны перекладывать заботу о чужом спасении на других. Эту неприятную особенность человеческой психологии называют эффектом постороннего или синдромом Дженовезе. Впрочем, история свидетельствует, что этот синдром появился не так уж давно.

По экранам и континентам

Зарубежные кинодистрибуторы продолжают интенсивно знакомиться с новыми российскими фильмами. Передвижной кинорынок DOORS, который в этот раз работал в Санкт-Петербурге, привлек и собрал не только американских специалистов, но и закупщиков из стран BRIC и показал им как фестивальную продукцию, так и коммерческую, для широкого проката.

Два орла за решеткой

В мировом прокате стартует тюремный боевик "План побега", в котором Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер наконец-то играют бок о бок в главных ролях.

