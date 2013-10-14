"Ъ-Власть": Когда российская космическая отрасль утратила свои позиции

Фото: ИТАР-ТАСС

Ключ на рестарт

Правительство и администрация президента согласовали основные параметры первой за десять лет реформы российской космической отрасли, попутно определив и ее новых руководителей.

Почему российская космическая промышленность утратила позиции, кто пытался их вернуть и что из этого получилось, читайте в свежем номере "Ъ-Власть".

"Не считаю себя старым человеком"

Временно занятый лишь общественной работой Сергей Степашин рассказал корреспонденту издания, почему он не считал нужным публиковать все отчеты Счетной палаты, о чем они договорились с Владимиром Путиным и почему отчет по "Оборонсервису" лежал без движения два года.

Переменная сумма

В мире наблюдается перераспределение компаний по богатству: если несколько лет назад самыми богатыми были китайские, то сейчас только американские. Это происходит благодаря изменению настроений инвесторов.

Париж и почва

Ретроспектива Натальи Гончаровой в Третьяковской галерее станет безусловным событием года даже на фоне V Московской биеннале и многочисленных событий параллельной программы. Корреспондент "Власти" разбирался, почему это так.

