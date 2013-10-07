"Огонек": Малоимущим гражданам окажут продовольственную помощь

Октябрьские тезисы писателя и философа Михаила Жванецкого

"Еще, Миша, когда у тебя будет сын, постарайся быть осторожным. Боюсь, что ты не сможешь. Но они всегда другие - я и ты, ты и он. Ты не сумеешь им руководить. Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сможешь им руководить. В этом, наверное, заложено разнообразие людей. С этим невозможно жить, хочется наказать, заставить. Заставить можно, но лучше пусть он, как ты, найдет свою дорогу. Пусть он найдет основные знания: грамматику, математику, поведение. Он должен знать поведение среди людей. Он обязан сформулировать, чего он хочет от них и что он может дать им взамен, просто, чтоб потребовать или подчиниться".

Доживем? Увидим?

Чехарда экспертных и ведомственных инициатив вокруг пенсионных денег, случившаяся на фоне разговоров о бюджетных трудностях, привносит в общество не то чтобы легкую панику, а ожидание неминуемой беды: обманут и здесь. Справедливы ли опасения, выяснял "Огонек".

Почему мы не празднуем начало новой эры?

Как измерить престиж страны в современном мире? Один неглупый человек сказал, что самый эффективный способ интегральной оценки национального потенциала — это число Нобелевских премий, достижения в космонавтике и победы на Олимпийских играх. С каждой сферой увязаны многие отрасли, и государство, желая оценить себя в ряду конкурентов, может смотреться в зеркало, на котором начертано: "Наука. Космос. Спорт". Только страны, у которых имеется такая возможность, наперечет.

Талонные меры

В ряде регионов страны готовятся к запуску пилотные проекты программы продовольственной помощи малоимущему населению. Еда за госсчет: кому она в России необходима и зачем?

Увечные ценности

У России обнаружился неприятный недуг: эрозия ценностей и единых представлений о нормах жизни. Социологи называют это состояние общественной аномией. Самое парадоксальное, что в первую очередь ей оказались подвержены молодые и образованные — как раз те, которые, казалось бы, должны в будущем вывести страну на путь развития. Как мы потеряли простое знание о том, что хорошо, а что плохо, выяснял "Огонек".

Родиноносцы

Сон разума по-прежнему рождает чудовищ. О чудовищах "Огоньку" рассказал русский, живущий в Казахстане, Виктор Ляпунов.

Чей спецназ зачищал Найроби

Сообщения о том, что в штурме захваченного террористами торгового центра Westgate в Найроби участвует израильский спецназ, появились почти сразу, как только этот штурм начался. Детали исследовал "Огонек".

Откуда в индейце московская грусть

Как потомкам инков поется в Москве и почему их все время ловит полиция, выяснял "Огонек".

"Ромео и Джульетта - это два 15-летних идиота"

Неординарные установки психотерапевта Михаила Литвака многим людям изменили жизнь. Кризис - норма жизни, в юности про любовь лучше забыть, а пенсионеры сами виноваты в том, что бедствуют. Это утверждает психотерапевт Михаил Литвак, который, по его словам, до 42 лет сам был невротиком и едва не умер, а теперь в 75 чувствует себя здоровее, чем в 35. А все потому, что потакает собственным желаниям и следует естественному ходу вещей.

Бросить свет на атом

Физики уверены: чтобы понять, как устроена Вселенная, нужно проверить ее на прочность рентгеновским лазером. И сфотографировать то, что останется.

"На непредсказуемости держится эта страна"

15 октября в издательстве АСТ выходит новый роман Владимира Сорокина "Теллурия". Накануне писатель дал эксклюзивное интервью журналу "Огонек".

В альковах Сталинграда

Выходит в прокат "Сталинград" Федора Бондарчука: очередная попытка "очеловечить войну" привела к очередному абсурдному результату.

Мухи творчества

8 октября в галерее "К35" откроется выставка украинского художника Александра Ройтбурда, посвященная людям и насекомым.

