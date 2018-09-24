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Москва 24

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Общество

24 сентября, 14:56

Москва 24 покажет, какие археологические находки были сделаны в 2018 году

пресс-конференция история общество

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

26 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Итоги археологического сезона 2018 года". За последние 7 лет в Москве сделано более 30 000 находок, в музей отправлено около 20 объектов археологического наследия. В столице проходят выставки, на которых можно увидеть все самые интересные находки и узнать об их роли в быту и культуре наших древних сограждан.

Слушатели пресс-конференции узнают о судьбе знаковых находок: как пережила зиму часть стены Белого города на Хохловской площади, что будет с фундаментами храмов Николы в Столпах и Трех Святителей на территории Новослободского парка. Подробнее об археологических раскопках и их результатах расскажет руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Прямую трансляцию можно увидеть 26 сентября в 11:00 на этой странице.

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