Москва 24 покажет, как развивается российская Арктика

21 мая в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция президента Ассоциации полярников Артура Чилингарова. В пресс-конференции также примут участие представители федеральных и региональных органов власти Российской Федерации и общественных институтов.

21 мая в России отмечается День полярника. В этот день в 1937 году начала работу научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс-1". Традиции первых зимовщиков продолжают полярники высокоширотной арктической ледовой базы АСПОЛ им. А.В. Орлова. Ключевым элементом освоения и развития российской Арктики стала национальная транспортная магистраль Северный морской путь. Реализуется государственная программа социально-экономического развития арктического региона, где живет и работает более двух с половиной миллионов человек.

Прямую трансляцию можно увидеть 21 мая в 11:00 на этой странице.