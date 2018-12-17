Москва 24 покажет, как купить или арендовать городскую недвижимость на торгах

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18 декабря в Цифровом деловом пространстве состоится обучающий семинар "Школа инвесторов: как купить или арендовать городскую недвижимость на торгах". Представители правительства Москвы и электронных торговых площадок расскажут:



какую недвижимость можно купить или арендовать напрямую у города;

как участвовать в торгах: получение электронной подписи, перечисление задатка, подача заявки;

на каких интернет-ресурсах размещаются предложения от города.

Прямую трансляцию можно увидеть 18 декабря в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.