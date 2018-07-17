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Москва 24

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17 июля, 21:46

Москва 24 покажет, как Московский зоопарк готовиться к проведению конференции WAZA

пресс-конференция зоопарк

19 июля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная подготовке Московского зоопарка к проведению конференции WAZA.
Московский зоопарк выиграл конкурс на проведение конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов. Конференция пройдет в столице в 2021 году.

О подготовке к крупнейшему международному мероприятию расскажут:

  • руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;
  • генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова;
  • президент Московского зоопарка, президент Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов Владимир Спицын;
  • генеральный директор Исполнительного офиса Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) Даг Крэсс;
  • пресс-атташе Исполнительного офиса Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) Гавриэль Кирк-Коэн.

Прямую трансляцию можно увидеть 19 июля в 11:00 на этой странице.

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