Москва 24 покажет, как Московский зоопарк готовиться к проведению конференции WAZA

19 июля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная подготовке Московского зоопарка к проведению конференции WAZA.

Московский зоопарк выиграл конкурс на проведение конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов. Конференция пройдет в столице в 2021 году.

О подготовке к крупнейшему международному мероприятию расскажут:



руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;

генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова;

президент Московского зоопарка, президент Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов Владимир Спицын;

генеральный директор Исполнительного офиса Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) Даг Крэсс;

пресс-атташе Исполнительного офиса Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) Гавриэль Кирк-Коэн.

Прямую трансляцию можно увидеть 19 июля в 11:00 на этой странице.