Москва 24 покажет, как Московский зоопарк готовиться к проведению конференции WAZA

19 июля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная подготовке Московского зоопарка к проведению конференции WAZA.
Московский зоопарк выиграл конкурс на проведение конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов. Конференция пройдет в столице в 2021 году.
О подготовке к крупнейшему международному мероприятию расскажут:
- руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;
- генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова;
- президент Московского зоопарка, президент Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов Владимир Спицын;
- генеральный директор Исполнительного офиса Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) Даг Крэсс;
- пресс-атташе Исполнительного офиса Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) Гавриэль Кирк-Коэн.
Прямую трансляцию можно увидеть 19 июля в 11:00 на этой странице.