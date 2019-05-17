Москва 24 покажет, как пройдут соревнования по плаванию "Кубок Чемпионов"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

20 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция оргкомитета международной серии соревнований по плаванию "Кубок Чемпионов". На пресс-конференции речь пойдет об организации и проведении международной серии соревнований по плаванию "Кубок Чемпионов" в России. Особое внимание будет уделено подготовке к московскому этапу, который пройдет 26 мая в Крылатском.

Перед журналистами выступят:



Евгений Безрученко, руководитель оргкомитета, пятикратный̆ чемпион мира по плаванию на открытой воде, заслуженный̆ мастер спорта и президент РОО "Профессиональная лига плавания", автор идеи проекта;

Владимир Дятчин, российский пловец-марафонец, чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде, заслуженный мастер спорта;

Гелена Топилина, российская синхронистка, олимпийская чемпионка Рио-2016, трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы, капитан команды "Атлетов во благо".

Смотрите трансляцию 20 мая в 14:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.