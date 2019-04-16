Москва 24 покажет, какой будет мультимедийная экспозиция "Царицыно Екатерины II"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

18 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему – "Открытие новой мультимедийной экспозиции "Царицыно Екатерины II".

20 апреля открывается новая постоянная экспозиция. Инновационный выставочный проект приурочен к юбилею императрицы, благодаря которой возник знаменитый архитектурный ансамбль.

О том, что ждет посетителей, расскажут:



Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника "Царицыно";

Ольга Докучаева, заместитель генерального директора, куратор экспозиции "Царицыно Екатерины II";

Владимир Кузьмин, архитектор, руководитель проектной группы "Поле-дизайн", дизайнер экспозиции "Царицыно Екатерины II";

Андрей Сильверстов, художник, режиссер, автор видеофильмов, созданных специально для экспозиции.

Смотрите трансляцию 18 апреля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.