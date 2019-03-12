Москва 24 покажет, как работают медицинские и инженерные классы в школе

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

13 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Предпрофессиональное образование в московских школах".

Речь пойдет об обучении школьников в медицинских и инженерных классах в рамках образовательного проекта, объединившего усилия учителей, работодателей и лучших специалистов из ведущих вузов Москвы. Подробнее об этом расскажут:



Андрей Зинин, директор Городского методического центра;

Татьяна Литвинова, проректор по учебной работе ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени Сеченова Минздрава России;

Вадим Петров, проректор по учебной работе НИТУ "МИСиС";

Матвей Говорущенко, директор ГБОУ "Курчатовская школа";

Олеся Лукашук, директор ГБОУ "Школа № 2107".

Смотрите трансляцию 13 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.