Москва 24 покажет, как в этом году пройдет Московский культурный форум

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

13 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Московскому культурному форуму, который будет проходить в Центральном выставочном зале "Манеж" с 22 по 25 марта.

О программе форума расскажут:



руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский;

главный художник московского театра "Школа современной пьесы" Алексей Трегубов;

художник, продюсер театра и кино Павел Каплевич;

искусствовед и куратор форума Екатерина Первенцева.

Смотрите трансляцию 13 марта в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.