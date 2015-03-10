Пресс-конференция онлайн: столичный омбудсмен о насилии в семье

Фото: facebook.com/772602832806995

11 марта, в среду, состоится пресс-конференция уполномоченного по правам человека в городе Москве Татьяны Потяевой "Законодательные инициативы и практики в решении вопросов семейно-бытового насилия".

Она расскажет, как в столице решают проблемы семейного насилия, как работают социальные центры и психологические службы, которые помогают жертвам жестокого обращения.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.