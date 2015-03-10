Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 марта 2015, 17:30

Политика

Пресс-конференция онлайн: столичный омбудсмен о насилии в семье

Фото: facebook.com/772602832806995

11 марта, в среду, состоится пресс-конференция уполномоченного по правам человека в городе Москве Татьяны Потяевой "Законодательные инициативы и практики в решении вопросов семейно-бытового насилия".

Она расскажет, как в столице решают проблемы семейного насилия, как работают социальные центры и психологические службы, которые помогают жертвам жестокого обращения.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 11 марта, 14.00
  • Что: как решать вопросы семейно-бытового насилия
  • Кто: омбудсмен Татьяна Потяева
  • Кому смотреть: тем, кто не хочет стать жертвой семейного насилия

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
пресс-конференция прямые трансляции Татьяна Потяева домашнее насилие

