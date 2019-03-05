Москва 24 покажет, как получить лицензию на перевозку пассажиров в автобусе

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

6 марта в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция Асланбека Ахохова, заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Тема встречи – "Лицензирование автобусных перевозок как один из факторов ужесточения борьбы с нелегальными автобусными перевозками".

В Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" были внесены изменения. С 1 марта 2019 года перевозка пассажиров в автобусе подлежит лицензированию.

На пресс-конференции обсудят:



основные лицензионные требования к соискателю лицензии для перевозок пассажиров;

осуществление равных условия допуска к перевозкам для всех перевозчиков;

мероприятия, которые необходимо провести, чтобы не допустить аварий с участием автобусов.

Смотрите трансляцию 6 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.