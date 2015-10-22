Илья Лагутенко и Артемий Троицкий составили шорт-листы Jagermeister Indie Awards

Фото: facebook.com/jagervibes

19 ноября станут известны имена обладателей премии актуальной музыки Jagermeister Indie Awards. Их огласят на торжественной церемонии награждения.

Члены экспертного совета, в число которых входят Илья Лагутенко, Артемий Троицкий и другие, составили шорт-листы в девяти номинациях – "Группа года", Видео года", "DJ года", "Сингл года", "Рок", "Хип-хоп", "Электроника", "Лейбл года", "Событие года".

В каждой номинации оказалось по три претендента.

На звание "Группа года" претендуют такие коллективы, как Mana Island, "СБПЧ" и Pinkshinyultrablast. "DJ года" может стать Maiden OBEY, Липелис или DJ Tactics. За "Сингл года" поборются "СБПЧ" с композицией "3 миллиарда ватт", Sirotkin с "Героями" и 5'Nizza с "I Believe In You".