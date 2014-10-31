Объявлен шорт-лист литературной премии "НОС"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В пятницу, 31 октября, на VIII Красноярской ярмарке книжной культуры объявили шорт-лист литературной премии "НОС", сообщает МИА "Россия сегодня".

В этом году в список вошли 9 произведений из 21 заявленных:



"Теллурия" Владимира Сорокина;

"Покоритель орнамента" Максима Гуреева;

"Параллельная акция" Александра Мильштейна;

"Вместе со всеми" Маргариты Меклиной;

"Это называется так" Линор Горалик;

"Младший. Король утопленников" Алексея Цветкова;

"Дети Третьего рейха" Татьяны Фрейденссон;

"Время сэконд хэнд" Светланы Алексиеви;

"Демон Декарта" Владимира Рафеенко.

Литературная премия "НОС" ("Новая Словесность") вручается благотворительным фондом Михаила Прохорова с 2009 года. Цель премии - поддержка современной русскоязычной литературы. Основной особенностью премии является открытость процесса принятия решений: каждый из участников жюри должен публично аргументировать выбор финалистов и победителя.

Шорт-лист номинантов ежегодно объявляют осенью, на Красноярской ярмарке книжной культуры (КрЯКК), которая в этот раз проходит с 31 октября по 4 ноября. Зимой в рамках открытых дебатов в Москве выбирают победителя. Номинанты, вошедшие в короткий список, получают по 40 тысяч рублей, а победитель - 700. Также проводится читательское голосование, победитель которого получает приз в размере 200 тысяч рублей.

В прошлом году победителем премии стал эстонский писатель Андрей Иванов с романом "Харбинские мотыльки", а читательское голосование выиграл Михаил Елизаров. В 2012 году в ходе дебатов и голосования членов жюри, приглашенных экспертов и присутствовавших зрителей выбрали двух претендентов на победу: Николая В.Кононова и Льва Рубинштейна. В итоговом голосовании победил Лев Рубинштейн с книгой "Знаки внимания". В читательском голосовании победил автор книги "Юные годы медбрата Паровозова" Алексей Моторов.

В 2011 году члены жюри выбрали повесть Игоря Вишневецкого "Ленинград", а читатели - роман Андрея Аствацатурова "Скунскамера".