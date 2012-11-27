Объявлены победители национальной литературной премии "Большая книга"

В Москве вручают литературную премию "Большая книга"

Во вторник в московском доме Пашкова в седьмой раз объявили лауреатов национальной литературной премии "Большая книга". Тремя победителями по убыванию стали Даниил Гранин за роман о Великой Отечественной войне "Мой лейтенант", Александр Кабаков и Евгений Попов, написавшие книгу "Аксенов" и Мария Степнова с романом "Женщины Лазаря".

Из 46 претендентов в финал вышли лишь 14. После объявления главного лауреата зал встал. Отметим, что 1 января 2013 года Гранину исполнится 94 года.

За свою жизнь Гранин стал кавалером ордена Святого Андрея Первозванного, Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии России, а также премии Президента России в области литературы и искусства и обладателем многих других званий и наград. Писатель начал публиковаться в 40-х годах и продолжает работать до сих пор, кроме того активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью. По произведениям Гранина снято несколько фильмов.

Национальная литературная премия "Большая книга" вручается уже семь лет, с 2005 года. Она не только самая крупная в России и СНГ, но и вторая в мире по величине призового фонда, уступающая лишь Нобелевской премии по литературе, - 6,1 миллиона рублей. В итоговый список премии попадает от 8 до 15 финалистов, из которых награждают троих.

Существуют также специальные номинации "За вклад в литературу", "За честь и достоинство" и "Приз читательских симпатий". Лауреатами премии становились писатели Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Дина Рубина, Владимир Маканин, Владимир Сорокин, эссеист и москвовед Рустам Рахматуллин, поэт и переводчик Илья Кормильцев (посмертно) и многие другие.