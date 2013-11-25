Все номинанты "Московской реставрации"

Фото: dkn.mos.ru

7 декабря состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса "Московская реставрация - 2013" в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Это будет уже третье публичное чествование людей и организаций, успешно восстанавливающих культурное наследие столицы. M24.ru рассказывает об объектах и профессионалах, которые в этом году поборются за престижную премию.

Напомним, что конкурс поделен на несколько разделов: городские усадьбы, объекты гражданской архитектуры, объекты культового зодчества, объекты монументального искусства и археологическое наследие.

"За лучший проект реставрации /или лучший проект приспособления к современному использованию"

"За высокое качество ремонтно-реставрационных работ"

"За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ"

"За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство"

"За организацию и проведение археологических исследований"

"За научно-методическое руководство археологическими исследованиями"

Раздел "Объекты гражданской архитектуры"

"Ансамбль Подворья Макарьевского Желтоводского монастыря XVII – начало XX века" по адресу улица Большая Лубянка, дом 16, строение 3

Исторически это здание принадлежало духовным заведениям. Однако с начала XVIII века оно в основном сдавалось в аренду. Стоит добавить, что главный дом, в основе которого лежат палаты XVII века, неоднократно перестраивался. Ансамбль относится к памятникам так называемого "Нарышкинского барокко".



С 1993 года здание находилось в запустении и практически не эксплуатировалось, вплоть до того, что к началу реставрационных работ здание обветшало полностью.

Реставраторы старались максимально сохранить планировку 1 и 2 этажей, тогда как планировка 3 этажа и пристройки сохранилась только в пределах капитальных стен. Также частично удалось восстановить образец русского каменного зодчества XVII века.

"Доходный дом Лоськова, 1906 года, архитектор Зеленко" по адресу Мансуровский переулок, дом 4 строение 1

Это изящный дом-замок в стиле "северный модерн", в котором в течение 10 лет жил генерал Алексей Брусилов. С 1960 года в здании располагается посольство Сирии.



В советский период особняк утратил все детали убранства, за исключением кронштейнов под эркером и металлического ограждения балкона.

Реставраторам удалось восстановить оригинальную облицовку дома в соответствии с первоначальным обликом, были воссозданы декоративные панно, сложная кровля купола башни, печные трубы, уникальная каменная ограда, текучие формы которой напоминают творения Гауди. При этом фасад дома воссоздан в первоначальном виде.

"Здание приюта имени Мазурина, 1895 года, архитектор Иванов-Шиц" по адресу улица Большая Пироговская дом 13, строение 1

Здание приюта - редкий сохранившийся архитектурный документ дореволюционной традиции благотворительности конца девятнадцатого столетия. В настоящее время здесь располагается посольство Вьетнама.



Архитектурный замысел изначально был выдержан в стиле нео-грек в сочетании с элементами неорусского стиля. В советский период фасады здания подверглись переделке, однако реставратором удалось восстановить художественное оформление фасадов по эскизам автора.

"Жилой дом с лавками, 1860-е годы" по адресу Проспект мира, дом 14, строение 1

Дом был восстановлен в стиле неоклассицизма после пожара 1812 года. В советское время здесь создали коммуналку, а в конце XX века в здании располагался японский ресторан. Реставрация здания за счет средств арендатора началась в 2009 году.



Специалистам удалось воссоздать историческую парадную лестницу, интерьер здания, а также приспособить здание к современному использованию.

"Дом-коммуна, 1929 год, архитектор Николаев" по адресу 2-ой Донской переулок, дом 9, строение 3

Это уникальный памятник эпохи конструктивизма был построен как экспериментальное студенческое общежитие. В 1960-х годах здание подверглось значительной авторской реконструкции, а к концу XX века пришло в аварийное состояние.



Реставрация началась в 1997 году, сейчас завершены работы по блоку А. Специалисты старались воссоздавать фасады 1929 года, было восстановлено ленточное остекление. Внутренняя перепланировка претерпела изменения. Здесь предусмотрены квартиры для преподавателей, жилые комнаты для студентов и аспирантов.

"Здание московской консерватории 1895-1901 годов" по адресу улица Большая Никитская дом 13, строение 1

Здание спроектировано в стиле неоклассицизма. В 1953 году объект был перестроен из жилого флигеля в учебный корпус. К началу реставрационных работ, в марте 2012 года, состояние несущих конструкций здания было признано аварийным.



Специалисты возвратили оригинальный цвет фасада, интерьеры восстановлены в соответствии с 1901 годом. После работ корпус здания был адаптирован для посещения его маломобильными группами населения и оборудован системой усиления звука для слабослышащих.

Раздел "Объекты культового зодчества"

"Церковь Климента 1770 года. Колокольня и трапезная, 1762-1774 годов" по адресу улица Пятницкая, дом 26, строение 1

Этот уникальный образец русского церковного зодчества XVIII века сочетает традиционное русское пятиглавие и барочные элементы. В советское время комплекс был отдан под книгохранилище Государственной библиотеки имени Ленина. В 2008 году его вернули Русской православной церкви.



Реставраторы укрепили фундамент, восстановили кровлю, конструкции и покрытия куполов, а также воссоздали элементы лепного декора на фасаде, восстановили живопись на сводах и стенах.

"Колокольня XIX века" по адресу Софийская набережная дом 32, строение 13

Трехъярусная колокольня была возведена в русско-византийском стиле. В 20-е годы XX века она попала под кампания по изъятию церковных ценностей в пользу голодающих., и только в 1992 году здание возвратили Русской православной церкви. К началу реставрационных работ здание также находилось в аварийном состоянии.



В 2012 начались реставрационные работы. Реставраторы воссоздали крест в точности по старинным чертежам и установили его на колокольню, позолотили главку здания. Благодаря работе реставраторов колокольня приобрела первоначальный исторический облик.

"Колокольня Собора Рождества Богородицы в Бутырской слободе, конец XVII века" по адресу улица Бутырская, дом 56



В XVII веке здесь на месте деревянной была построена каменная церковь. Это был большой соборный храм, на фасадах с четырех сторон находились иконы, написанные по золотому фону. Здание было трехъярусным, однако в советское время третий ярус был утрачен.

Панно "Народное гуляние в Киеве" 1953 года на станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии

Декоративное панно, посвященное 300-летию воссоединения Украины с Россией, выполнено в технике фрески. В 2010 году из-за аварийного состояния стены, на котором располагалось произведение искусства, панно обрушилось.



Панно восстанавливали по фотографии 1954 года, сохранившейся в музее имени Щусева. Реставраторы фактически заново нарисовали панно, стараясь повторить манеру советских мастеров – на грани реализма и импрессионизма.

Мозаичное панно на фасаде музея-панорамы "Бородинская битва", 1962 года по адресу Кутузовский проспект, дом 38, строение 1

На боковых крыльях музея художником Борисом Тальбергом выполнены мозаичные панно "Народное ополчение и пожар Москвы", а также "Победа русской армии и изгнание Наполеона".



За 15 лет с момента последней реставрации мозаичные панно пришли в аварийное состояние. Мастера отреставрировали не только мозаичные панно, но и белокаменную облицовку фасадов и резной пояс.

Памятник монументального искусства "Сезонник", расположенный в сквере на Лермонтовской площади

По преданию, моделью для "Сезонника" послужил настоящий сезонный рабочий, пришедший в Москву из деревни на зимние заработки. Он пришел сюда с сыном, который неожиданно умер, и именно это состояние сезонника отобразилось в изваянии.

Фигура сезонного рабочего выполнена из цельного куска белого с желтоватым оттенком мрамора. Рабочий сидит в расслабленной задумчивой позе на фактурной глыбе мрамора.

Раздел "Археологическое наследие"

Археологические раскопки по адресу улица Льва Толстого, владение 23, строение 2, 4, 6-9, 11-13, 17, 18А, 19-21

Раскопки были связаны со строительством административно жилого комплекса. Археологи обнаружили более 100 индивидуальных находок: фарфоровые изделия, предметы быта, ювелирные изделия, печные изразцы, курительные трубки, керамические изделия, предметы вооружения и другие.

Самые древние находки датируются XVI веком.

Археологические исследования, связанные с реконструкцией и приспособлением к современным требованиям гостиницы "Пекин"

Археологические раскопки проводились по адресу улица Большая Садовая, владение 5, строение 1, 2, 2-я; улица Брестская, владение 1, строение 1; улица Гашека владение 12, часть строения 1, строение 5, 6, 7.



Всего в ходе раскопок было обнаружено свыше 700 индивидуальных находок, а также собрана представительная коллекция массового материала. Одной из интереснейших находок стал наконечник железной стрелы XVI века, вероятно, связанный с нападением на Москву крымского хана Каза-Гирея 1591 года.

Археологические исследования у Новодевичьего монастыря

Специалисты произвели археологические исследования по адресу Новодевичий проспект, дом 1, строение 6. Целью исследования являлось выявление основания храма Усекновения главы Иоанна Предтечи XVI века, разрушенный в 1812 году.



Результаты археологических работ на памятнике станут опорой для дальнейшего составления проектной документации по воссозданию архитектурного объекта – Иоанно-Предтеченской церкви.

Археологические исследования на территории Средних торговых рядов по адресу Красная площадь, дом 5

Целью проводимых археологических исследований было выяснение степени сохранности раннего культурного слоя на данной площади и его тщательное исследование.



В ходе работ были отработаны 4 раскопа. Ранний слой датирован XIII-XVI веками, второй – часть сооружений XV – середины XVI века. Последний - культурный слой XVII-XVIII веков.

Раздел "Городские усадьбы"

"Дом, в котором в 20-х годах XIX века у своего дядя, поэта Василия Пушкина, часто бывал Александр Пушкин" по адресу улица Старая Басманная, дом 36

"Дом с кариатидами, вторая половина XIX века" по адресу Печатников переулок, дом 7,

первое здание, отреставрированное по программе "Рубль за метр", когда арендатор здания после реставрации получает льготную ставку на аренду на 49 лет.

"Дом Муравьева-Апостола" по адресу улица Старая Басманная, дом 23/9, строение 1

"Усадьба "Нескучное" по адресу улица Крымский вал, дом 9, строение 8

"Городская усадьба Всеволожских" по адресу улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 56

"Городская усадьба Наумова" по адресу Малый Кисловский переулок, дом 5А/8, строение 1 – 4

"Городская усадьба, конец XIX – начало XX века" по адресу улица Большая Якиманка, дом 43

"Усадьба, первая половина XIX века" по адресу улица Знаменка, дом 12

"Ансамбль усадьбы Кусково" по адресу улица Юности, дом 2

"Городская усадьба XIX века" по адресу Гагаринский переулок, дом 11

"Городская усадьба Морозовой" по адресу улица Воздвиженка, дом 14, строение 1

Мария Солтыс